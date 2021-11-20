200萬鑲鑽藍寶堅尼撞爛！俄正妹氣炸IG貼文提供賞金「緝凶」

俄羅斯一名26歲正妹拉迪歐諾娃的藍寶堅尼Aventado車款。（圖擷取自dradionova個人IG）

2021/11/20 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯裔26歲女子拉迪奧諾娃（Daria Radionova）擁有一輛要價27萬英鎊（約新台幣1009萬）的藍寶堅尼Aventado車款，為了炫富，她還在車體鑲上200萬顆施華洛世奇水晶讚，但她於英國時間18日在倫敦西部發生車禍，車尾撞得稀巴爛。

根據英媒《每日郵報》報導，拉迪奧諾娃在IG上擁有62.6萬名粉絲，常常在IG上分享她的炫富人生，她更於2019年購入一台價值約千萬台幣的藍寶堅尼Aventado車款，該車最高時速為217英里（約349公里）。

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不過，英國時間18日，拉迪奧諾娃駕駛藍寶堅尼出門時，行經倫敦西部肯辛頓（Kensington）時，遭遇嚴重的車禍事故，導致她的車體後方全毀，而她本人則在IG限動PO出「緝凶令」，民眾提供肇事者的資訊就能拿到獎金。

除了有施華洛世奇水晶讚點綴車體外，該車還有「DAR 11A」的客製化車牌，所以不管開到哪，大家都知道車主就是拉迪奧諾娃。儘管她的車子已經毀損不能上路，但媒體還是捕捉到她與朋友駕駛另外一台跑車現蹤牛津街（Oxford Street）。

該藍寶堅尼於英國時間18日在倫敦西部肯辛頓（Kensington），發生嚴重車禍，車體後端全毀。（圖擷取自太陽報官網）

拉迪歐諾娃常常與愛車合影，高調炫富。（圖擷取自dradionova個人IG）

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