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    拒絕強制接種武肺疫苗 墨爾本勞工發動暴力示威

    墨爾本逾1000名穿著工作靴和反光夾克的工人走上街頭，他們點燃照明彈、扔擲瓶罐，還攻擊警車，口中高呼反疫苗和反封城口號。（法新社）

    墨爾本逾1000名穿著工作靴和反光夾克的工人走上街頭，他們點燃照明彈、扔擲瓶罐，還攻擊警車，口中高呼反疫苗和反封城口號。（法新社）

    2021/09/21 20:49

    〔中央社〕澳洲墨爾本鎮暴警察21日使用胡椒噴霧、泡棉警棍和橡皮球手榴彈，驅散政府強制要求建築工人接種COVID-19疫苗所引發的暴力示威。

    在澳洲第二大城墨爾本市中心，逾1000名穿著工作靴和反光夾克的工人走上街頭，他們點燃照明彈、扔擲瓶罐，還攻擊警車，口中高呼反疫苗和反封城口號。

    示威民眾揮舞寫著美國前總統川普之名的布條，高喊「你們（指政府、警方）是我們的僕人」。市區主要幹道的一座橋樑也遭占據，抗議民眾在橋上高歌1990年代的搖滾歌曲。

    現場多名記者遭到池魚之殃。一名電視台記者在直播過程中被鋁罐擊中頭部，另名記者遭示威者潑尿。

    混亂的示威延續了數小時之久，群眾和警方對峙，無視於警方透過擴音器要求他們離開，且不停高喊「這是最後一次警告」。

    維多利亞州警方表示，為應對「極具挑戰性」的狀況，派出約500名警力鎮壓。

    據警方統計，示威造成至少3名警員受傷，超過40人被捕。

    工會領袖紛紛對這場抗議活動表示譴責。他們指出，疫苗問題已被反疫苗倡議人士劫持。

    為抑制快速傳播的Delta變異株疫情，墨爾本的嚴格封鎖令已實施7週。

    當地的數個群聚感染與建築工地相關；據傳工地的防疫管制措施較為鬆懈。

    當局為此頒布更嚴格的限制措施，下令關閉工地茶水間，工人也須強制接種疫苗。最近，幾乎所有建築工地都被迫暫時停工2週。

    維多利亞州過去24小時通報603例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診案例。

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