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    素質差！北京環球影城開園3小時「滿地垃圾」 自家網友罵翻

    北京環球影城20日正式開園，開幕當天人潮擠爆。（美聯社）

    北京環球影城20日正式開園，開幕當天人潮擠爆。（美聯社）

    2021/09/21 21:18

    〔即時新聞／綜合報導〕中國北京環球影城昨天（20日）正式開園，園區由環球影城主題公園、2間度假酒店，以及北京環球城市大道組成，當天有中媒記者發現，園區才開園3小時，「哈利．波特與禁忌之旅」排隊區域地上滿是被踩踏過的垃圾，畫面讓自家網友也看不去，砲轟「都2021年了，怎麼還是這種素質」。

    北京環球影城20日正式開園，不僅人潮擠爆，網路上也出現黃牛票，原本一張638元人民幣（約新台幣2710元）的門票，被炒到5000人民幣（約新台幣2萬1245元。而根據《北京青年報》報導，北京環球影城20日提早至11點10分開園，記者卻在3小時後於「哈利．波特與禁忌之旅」的排隊區域排隊時，發現地上滿是垃圾。

    影片中可見，地上有宣傳單、紙巾、膠袋等垃圾，排隊位置附近的垃圾桶也滿了出來，連垃圾桶上方也放了紙杯等垃圾，相關畫面讓中國網友看了也忍不住開砲，直批「垃圾桶都塞滿了，才三個鐘，不能及時清理一下嗎」、「景區規劃不合理，你怪遊客」、「都2021年了，怎麼還是這種素質。」、「亂扔垃圾肯定不對。不過垃圾的數量跟人數成正比，是否在合理位置設置足夠的垃圾箱，是否及時巡視清理垃圾箱？」

    據悉，北京環球影城面積為日本環球影城的2倍，是環球影城在全球規模最大的樂園，規劃有7大主題景區，分別是哈利波特的魔法世界、變形金剛基地、功夫熊貓蓋世之地、好萊塢、未來水世界、小黃人世界和侏羅紀世界努布拉島；而北京環球影城當日門票在開放售票不到1分鐘就被搶購一空。

    當天有中媒記者發現，園區才開園3小時，「哈利．波特與禁忌之旅」排隊區域地上滿是被踩踏過的垃圾，畫面讓自家網友也看不去，砲轟「都2021年了，怎麼還是這種素質」。（圖取自微博）

    當天有中媒記者發現，園區才開園3小時，「哈利．波特與禁忌之旅」排隊區域地上滿是被踩踏過的垃圾，畫面讓自家網友也看不去，砲轟「都2021年了，怎麼還是這種素質」。（圖取自微博）

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