才爆汽車炸彈攻擊 神學士：阿富汗沒有開打與伊斯蘭國份子

神學士發言人穆賈希德（見圖）強調，阿富汗境內沒有開打組織或是伊斯蘭國份子。（路透）

2021/09/21 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕外界指稱開打組織（Al-Qaeda）重回阿富汗，神學士（Taliban，或譯塔利班）發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）今天駁斥說，沒有證據顯示開打或伊斯蘭國（IS）在阿富汗境內活動。

《路透》報導，穆賈希德今天在記者會上再度強調，「我們在阿富汗沒有發現任何與開打組織有關連的人。我們致力於一個事實，即阿富汗境內不會有任何事物對任何國家造成危害。」

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穆賈希德同時否認恐怖組織「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，ISIS-K）在阿富汗出沒的消息，這個組織是伊斯蘭國的一個分支，呼羅珊則是阿富汗西部地區的古稱。

穆賈希德說，「在伊拉克還有敘利亞活動的伊斯蘭國並沒有出現在此地，不過，可能有一些阿富汗人接受了伊斯蘭國的思想，但這種心態不會受到人民的支持。」

ISIS-K上週才在阿富汗東部的賈拉拉巴德市（Jalalabad）發動汽車炸彈攻擊，造成傷亡，穆賈希德指出，「伊斯蘭酋長國（神學士政權的正式國名）的維安部隊已準備好阻止他們。」

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