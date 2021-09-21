英王儲身陷「爵位換錢」醜聞 再爆曾收受台灣通緝犯捐款贊助！

英國查爾斯王儲名下基金會日前遭指控以爵位、英國公民身分為條件，收受俄羅斯和沙烏地阿拉伯富商捐款。（路透）

2021/09/21 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國查爾斯王儲（Prince Charles）名下基金會日前遭指控以爵位、英國公民身分為條件，收受俄羅斯和沙烏地阿拉伯富商捐款，引發當局譁然，事件仍在調查當中。近日又有英媒曝光查爾斯與台灣已故的知名軍火商、通緝犯汪傳浦長子汪家興的昔日合影，指稱汪家興捐款贊助查爾斯名下基金會的健康中心，再次引發輿論。

英國《泰晤士報》（The Times）11日報導指出，2004年被俄羅斯法院起訴洗黑錢的俄羅斯銀行家雷烏斯（Dmitry Leus），透過第三方中間人，分2次向王儲基金會捐贈共50萬英鎊（約1900萬元新台幣），據稱他是為尋求獲得英國公民身分；此外，王儲基金會也被爆收受沙烏地阿拉伯商人馬賀福茲（Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz）捐贈大筆金額後，基金會執行長福塞特（Michael Fawcett）協助其獲得爵位及英國公民身分。

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針對名下基金會收受俄羅斯和沙烏地阿拉伯富商捐款的指控，查爾斯王儲發言人宣稱王儲對此事並不知情，事件仍在調查中；福塞特也暫時辭職。然而一波未平一波又起，英國《週日郵報》（The Mail on Sunday）18日曝光一張合照，指稱查爾斯王儲名下位於蘇格蘭鄧弗里斯大宅（Dumfries House）的慈善基金會，在2019年1月舉行新健康中心開幕，當時留下了這張合照，照片中站在查爾斯王儲右手邊的人是鮮少公開亮相的汪家興。

此外，《週日郵報》也在台灣法務部調查局網站「外逃通緝犯查詢系統」上找到汪家興的照片，與合照上的模樣成鮮明對比。報導指出，54歲的汪家興自稱為「中國慈善家」，目前住在英屬開曼群島（Cayman Islands），但其實他是台灣已故軍火仲介商汪傳浦的長子，因夥同父親涉嫌洗錢防制法等犯行後潛逃國外，遭台北地檢署通緝，對此外界質疑查爾斯王儲在拍下這張合照時，是否知道金主其實是通緝犯，再次引起熱議。

英媒日前曝光這張合照，左起為汪家興、查爾斯王儲、Netflix實境節目《璀璨帝國》的台裔貴婦克莉絲汀·趙（Christine Chiu）及其老公。（圖翻攝自推特）

汪家興在台灣法務部調查局網站的通緝照。（圖擷取自法務部調查局網站）

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