為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澳洲乾旱、野火、人為開發 無尾熊數量3年來減少3成

    澳洲無尾熊基金會指出，當地無尾熊數量3年來減少3成，必須加以保護。（路透檔案照）

    澳洲無尾熊基金會指出，當地無尾熊數量3年來減少3成，必須加以保護。（路透檔案照）

    2021/09/21 15:34

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲代表性動物無尾熊面臨生存危機！《路透》21日報導，澳洲無尾熊基金會最新統計顯示，由於乾旱、野火和人為開發影響，當地無尾熊數量過去3年來已減少約30％，保護其棲息地的行動刻不容緩。

    據報導，非營利組織澳洲無尾熊基金會統計，澳洲到今年約有5萬8000隻無尾熊，比2018年的8萬隻大減2萬2000隻，其中又以新威爾斯州最嚴重，減少幅度達41％，這與2019年末到2020年初的大規模森林大火有關，當地有些地方已不見無尾熊蹤跡。

    與此同時，澳洲其他地區的無尾熊數量也未呈現上升趨勢，僅一處有5000隻以上，某些地方甚至只有5或10隻。

    該基金會執行長塔芭特（Deborah Tabart）直言，無尾熊數量減少幅度相當驚人，澳洲必須制定「無尾熊保護法」，「這些數據是千真萬確的，甚至可能更糟糕，我認為加以保護是極其必要的。」她還提到，新南威爾斯州西部過去10年的連續乾旱，包括河流連年乾涸及無尾熊命脈的赤桉（river red gums）死亡，都讓無尾熊保育工作加倍困難。

    澳洲政府6月間針對新南威爾斯、昆士蘭和坎培拉首都特區的國家復原計畫（national recovery plan），以及是否將無尾熊從易危物種（vulnerable）納入瀕危物種（endangered）名單等徵求公眾意見，預計24日公布結果。

    除了乾旱和野火外，土地開發商砍樹、造路等行徑，也破壞無尾熊的棲息地。塔芭特說：「我想每個人都了解情況，我們必須做出改變，但如果挖土機繼續開挖，我真的為無尾熊的未來害怕不已。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    無尾熊長相才不是都一樣！澳洲安全通道將採臉部辨識
    2021/06/03 22:19

    無尾熊長相才不是都一樣！澳洲安全通道將採臉部辨識
    WWF︰澳洲「黑色夏天」野火肆虐 逾6萬無尾熊死傷、流離失所
    2020/12/07 16:04

    WWF︰澳洲「黑色夏天」野火肆虐 逾6萬無尾熊死傷、流離失所

    台灣Pay綁定五倍券 最高獨得百萬獎金
    去年野火釀新州「無尾熊戰爭」 澳聯盟2黨因保育政策一度鬧翻
    2020/09/12 11:15

    去年野火釀新州「無尾熊戰爭」 澳聯盟2黨因保育政策一度鬧翻
    澳洲大火加劇棲地破壞 新州無尾熊恐2050滅絕
    2020/06/30 15:20

    澳洲大火加劇棲地破壞 新州無尾熊恐2050滅絕
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播