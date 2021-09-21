澳洲乾旱、野火、人為開發 無尾熊數量3年來減少3成

澳洲無尾熊基金會指出，當地無尾熊數量3年來減少3成，必須加以保護。（路透檔案照）

2021/09/21 15:34

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲代表性動物無尾熊面臨生存危機！《路透》21日報導，澳洲無尾熊基金會最新統計顯示，由於乾旱、野火和人為開發影響，當地無尾熊數量過去3年來已減少約30％，保護其棲息地的行動刻不容緩。

據報導，非營利組織澳洲無尾熊基金會統計，澳洲到今年約有5萬8000隻無尾熊，比2018年的8萬隻大減2萬2000隻，其中又以新威爾斯州最嚴重，減少幅度達41％，這與2019年末到2020年初的大規模森林大火有關，當地有些地方已不見無尾熊蹤跡。

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與此同時，澳洲其他地區的無尾熊數量也未呈現上升趨勢，僅一處有5000隻以上，某些地方甚至只有5或10隻。

該基金會執行長塔芭特（Deborah Tabart）直言，無尾熊數量減少幅度相當驚人，澳洲必須制定「無尾熊保護法」，「這些數據是千真萬確的，甚至可能更糟糕，我認為加以保護是極其必要的。」她還提到，新南威爾斯州西部過去10年的連續乾旱，包括河流連年乾涸及無尾熊命脈的赤桉（river red gums）死亡，都讓無尾熊保育工作加倍困難。

澳洲政府6月間針對新南威爾斯、昆士蘭和坎培拉首都特區的國家復原計畫（national recovery plan），以及是否將無尾熊從易危物種（vulnerable）納入瀕危物種（endangered）名單等徵求公眾意見，預計24日公布結果。

除了乾旱和野火外，土地開發商砍樹、造路等行徑，也破壞無尾熊的棲息地。塔芭特說：「我想每個人都了解情況，我們必須做出改變，但如果挖土機繼續開挖，我真的為無尾熊的未來害怕不已。」

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