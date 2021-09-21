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    糗！美民主黨極左議員AOC「徵富人稅」禮服 設計師被爆欠稅纍纍

    AOC與其服裝設計師詹姆斯（右），在美國大都會藝術博物館慈善晚宴上，受到矚目（法新社）

    AOC與其服裝設計師詹姆斯（右），在美國大都會藝術博物館慈善晚宴上，受到矚目（法新社）

    2021/09/21 14:40

    〔編譯陳成良／綜合報導〕以激進左派主張聞名的美國民主黨籍聯邦眾議員歐加修—寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez，下稱AOC），日前出席約時尚盛宴MET Gala（美國大都會藝術博物館慈善晚宴），身穿一件寫有「向富人徵稅」（Tax the Rich）紅色大字的禮服而搶盡風頭。令人尷尬地是，為AOC設計禮服的黑人女設計師被踢爆不但逃漏稅，還利用不用支薪的實習生做全職工作。

    《紐約郵報》報導，37歲設計師詹姆斯（Aurora James）上週與AOC掀起話題後，被發現在多個州拖欠未償債務。她大部分欠稅都集中在2011年成立的公司Culture Brokerage Agency，是其時裝品牌「Brother Vellies」的母公司。自2015年以來，公司收到15張欠稅通知書，其中在紐約州有3次違反所得稅務要求，逃漏稅項近1萬5000美元（約新台幣41萬7000元）。

    此外，該公司自2018年4月至2019年4月期間也拖欠聯邦工資稅合共10萬3220美元（約新台幣286萬 9000元）。更有前實習生出現出指控詹姆斯，稱在其公司工作時沒有拿到薪水，甚至需要大量職責以外事情，包括安排為她預約婦產科門診等。

    31歲的AOC於2018年11月舉行的期中選舉中，以黑馬姿態代表民主黨當選紐約州眾議員，成為美國史上最年輕的女性國會議員。外在條件使AOC備受注目，她也憑着福利主義的招牌獲一批選民支持，將激進左翼聲音帶入國會，是民主黨著名極左派「四人幫」（The Squad）成員之一，近年來以自稱進步派立場，在民主黨內搶到話語權。

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