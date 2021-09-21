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    日本將打第3劑疫苗！ 醫護最快年底開打 明年初再開放長者接種

    全球疫情肆虐，日本政府表示，醫護人員將作為第3劑優先施打對象，最快會在今年底開打，預計明年年初再安排高齡者陸續接種。示意圖。（歐新社）

    全球疫情肆虐，日本政府表示，醫護人員將作為第3劑優先施打對象，最快會在今年底開打，預計明年年初再安排高齡者陸續接種。示意圖。（歐新社）

    2021/09/21 16:17

    〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，不少國家已開放民眾施打第3劑疫苗，而日本也有部分民眾有意願打第3劑。對此，當局表示，醫護人員將作為優先施打對象，最快會在今年底開打，預計明年年初再安排高齡者陸續接種。

    根據日本放送協會（NHK）報導，負責日本疫苗協調工作的行政改革擔當大臣河野太郎於今（21）日表示，關於第3劑疫苗接種對象，預計將在今年底先從醫護人員開始，而明年年初起再開放長者接種。

    此外，河野太郎在內閣會議後記者會上表示，跟厚生勞動省已決定未來接種第3劑疫苗的相關事宜，「據我了解，厚生勞動省分科委員會有討論，第3劑疫苗施打的時間，將在第2劑接種完算起8個月後接種」。

    河野也透露，第1劑跟第2劑疫比較難預約，但第3劑必須從第2劑接種完起算8個月後施打，大約的時間間隔是確定的。

    東京新聞則指出，日本於今年2月替醫護人員接種第2劑疫苗，而最早完成疫苗接種者，最快將在10月也就是距離接種第2劑的8個月後，可接種第3劑疫苗。

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