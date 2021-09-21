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    老神在在？！澳總理：聯合國大會期間沒機會與法國總統會晤

    澳洲總理莫里森（圖左）指出，現階段沒機會與法國總統馬克宏（圖右）單獨會晤，資料照。（路透）

    澳洲總理莫里森（圖左）指出，現階段沒機會與法國總統馬克宏（圖右）單獨會晤，資料照。（路透）

    2021/09/21 13:24

    〔即時新聞／綜合報導〕法國不滿澳洲撤銷總價400億美元（約新台幣1.11兆）潛艦建造合約，改與美英打造核潛艇艦隊，接連召回駐美、駐澳大使，雙邊關係緊繃。對此，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）受訪時指出，聯合國大會期間，不會與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）單獨會晤。

    根據《路透》報導，美國、英國及澳洲宣布成立印太安全聯盟「AUKUS」後，澳洲將獲得英美核子動力技術，開發核子潛艦，澳洲16日向法國海軍船舶集團（Naval Group）取消採購12艘傳統動力潛艦龐大合約，轉而採購至少8艘採用美國、英國技術的核動力潛艦。

    報導提到，核子潛艦交易案取消一事，徹底激怒法國，控訴澳洲及美國在法國背後捅了一刀，同時憤而召回法國駐澳洲坎培拉（Canberra）及美國華盛頓（Washington）的大使。

    報導指出，儘管美國總統拜登，持續尋找與法國總統馬克宏對話的機會，盼能舒緩緊張情勢，但澳洲總理莫里森似乎雲淡風輕，當記者詢問他是否會於聯合國大會期間，單獨與馬克宏會晤時，他僅回答：「現階段沒有可能性，但我很確定，未來會有機會。」

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