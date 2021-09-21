巴西總統赴紐約膽大未打疫苗 淪為路邊脫口罩吃披薩

巴西代表團一行人在路邊脫口罩大啖披薩，疑因未出示疫苗接種證明而無法內用。（圖取自Twitter @MinLuizRamos）

2021/09/21 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）近日赴美國紐約參與聯合國大會，然而他卻不甩當地武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗強制規範，行前堅持不打疫苗，讓紐約市長白思豪（Bill de Blasio）怒轟：「不想打就不要來」。美媒指出，巴西代表團抵達紐約首日就疑因未出示疫苗接種證明而被店家拒於門外，只好在路邊脫口罩吃起披薩。

綜合外媒報導，巴西總統波索納洛正出訪美國紐約參與第76屆聯合國大會，但行前他就曾高調表明自己未打疫苗，聲稱染疫痊癒後「體內抗體濃度充足」，完全無視美國及紐約的疫苗強制規範及相關防疫政策。

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此舉惹惱紐約市長白思豪，他於當地時間20日公開對外喊話：「我們得向全球領袖傳遞這項訊息，特別是巴西總統波索納洛，如果你打算前來這裡，就必須接種疫苗」，白思豪更直言「如果你不想接種疫苗就別來，因為所有人都應該獲得安全保障」。

另有報導指出，巴西總統府祕書長拉莫斯（Luiz Eduardo Ramos）及觀光部長馬查多（Gilson Machado），昨相繼在社群平台上傳照片，圖中包括波索納洛等一行人在路邊脫口罩大啖披薩，疑因沒有疫苗接種證明，無法進入餐廳內用，支持者見照竟還大讚波索納洛行事作風「簡樸」。

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