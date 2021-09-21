孟加拉女遭人口販子賣到妓院 勇母下海賣身千里尋女成功

據印度邊境安全部隊估計，每年有大約5萬名孟加拉女性被賣到印度，但在過去10年裡，只有大約2千名被販賣的婦女返家。示意圖。（路透）

2021/09/21 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉1名母親日前得知女兒被人口販運集團賣至印度妓院後，決心下海賣淫也要找到女兒並將其帶回家，最後跋涉千里終於成功找到女兒，也意外揭露印度與孟加拉的跨國人口販運的事件。

根據《VICE》報導，今年1月中旬16歲的女兒瑪瑞姆（Marium），原本經熟人介紹，決定去靠近印度邊境的一個地區工作，沒想到熟人竟是將她轉賣給人口販子後被綁上一艘船。她在船艙趁隙跟1名民眾借手機打給媽媽求救，「我被帶到印度了！救我！」，並告訴她綁架者的名字，但還來不及多說，手機就被人口販子發現後搶走。

母親阿西婭（Asiya）聞言後立即報警，但過了40天警方仍無聲無息，因此決定將自己賣給人口販子，跟女兒以同一種方式進入印度。而當她被轉賣到新德里的一間妓院，「我才知道並不是所有的女人都被送到同個地方」。

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因此，阿西婭在當地妓院生活了一段時間，最後存一筆錢買手機連絡丈夫才知道，女兒先前借嫖客手機打電話回家，並給家中報訊，自己被賣到距離阿西婭1000公里遠的妓院。因此她連夜逃出妓院，在當地人的幫助下順利找到女兒。

最後妓院老闆承認，自己以3404美元（約新台幣9.5萬元）買下瑪瑞姆，且同意讓阿西婭帶女兒回去。而在跨境時被印度邊境人員攔下盤問，整起事件才曝光。

事後，印度警方逮捕人口販子集團的3名成員，同時了解該團隊至少有25人，過去10年已販賣超過200名孟加拉女子。

據悉，人口販賣是世界上第2大論潤豐厚的犯罪活動，聯合國一份報告指出，其非法產業有4分之1來自南亞。同時據印度邊境安全部隊估計，每年有約有5萬名孟加拉女性被賣至印度，但在10年內順利返回孟加拉的人僅有約2千名。不過警方表示，「事實上，家屬向警方報告失蹤親屬的情況下，有70%的救援率」，指出許多人因為缺乏意識才未去報警。

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