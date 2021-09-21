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    宣揚反疫苗、別戴口罩 美40歲單親4寶媽染疫亡

    美國加州有名40歲的單親辣媽，平時總愛向人宣揚別戴口罩、反對接種疫苗，但最終自己卻不幸染疫，獨留4個未成年的孩子。示意圖。（美聯社）

    美國加州有名40歲的單親辣媽，平時總愛向人宣揚別戴口罩、反對接種疫苗，但最終自己卻不幸染疫，獨留4個未成年的孩子。示意圖。（美聯社）

    2021/09/21 10:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州有名40歲的單親辣媽羅利（Kristen Lowery），平時總愛向人宣揚別戴口罩、反對接種疫苗，但最終自己卻不幸染疫，於本月15日病逝，獨留4個未成年的孩子。

    綜合外媒報導，羅利的家人為籌募她的喪葬費用，替她設立了募款網頁，並透露她的相關消息。據悉，家住加州埃斯卡隆（Escalon）的羅利，育有4名還在念書的孩子，親友們表示羅利生前很顧家，是位以子女為優先的好媽媽，同時也熱心助人，親友們對她的離世都感到相當不捨。

    然而，在她的社交媒體上，卻曾經充斥著反疫苗、不戴口罩的宣言，她聲稱自己是個「自由思想者」，甚至利用修圖軟體拍攝照片強調，「不戴口罩、不接種疫苗，不害怕、我們一起戰勝病毒」的口號，另外，她還參加過一些反疫苗的示威。目前她的臉書已轉為私人帳號，但仍有相關照片、訊息在美國網路論壇「Reddit」上流傳。

    對此，羅利的妹妹曾在月初透露，當時羅利正在醫院與病毒交戰，「姊姊加油，我們需要妳，妳的孩子們都非常愛妳，也很想妳，請妳不要放棄」，但羅利最終仍不幸病逝，過世前還引發了肺炎。

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