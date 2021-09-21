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    11月起打完疫苗才能入境美國 白宮：疫苗許可名單待確認

    美國白宮20日宣布，11月初將全面要求外國旅客打完疫苗才可入境，至於官方認可的疫苗名單仍待討論。白宮方面表示，包含英國AZ疫苗，或是中國、俄羅斯等其他國家製造的疫苗是否會被認可，將會是接下來跨部會討論的重點。（路透）

    美國白宮20日宣布，11月初將全面要求外國旅客打完疫苗才可入境，至於官方認可的疫苗名單仍待討論。白宮方面表示，包含英國AZ疫苗，或是中國、俄羅斯等其他國家製造的疫苗是否會被認可，將會是接下來跨部會討論的重點。（路透）

    2021/09/21 08:18

    〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮20日宣布，11月初將全面要求外國旅客打完疫苗才可入境，至於官方認可的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗名單仍待討論。由於目前美國僅先核准莫德納（Moderna）、輝瑞／BNT與單劑型嬌生（J&J）這3款疫苗，白宮方面表示討論的重點將放在，包含英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）或中國、俄羅斯等其他國家製造的疫苗是否會被承認，預估11月前會有答案。

    美國白宮20日宣布，11月初將全面要求，搭機前來美國的外國旅客，必須完整接種過疫苗才可入境，這項新政策將取代先前針對特定國家的旅遊禁令，同時所有入境的境外旅客仍須在登機前出示COVID-19疫苗接種證明，以及飛行前3天內進行的染疫檢測陰性證明。至於未接種疫苗的美國公民，也必須出示1天前報告，回美後也須再次接受篩檢。

    白宮發言人莎琪（Jen Psaki）20日指出，新的旅遊規定是為了避免外籍旅客攜帶新冠病毒入境，她並指前總統川普於2020年初針對中國、印度、英國、歐洲申根區等33國實施的旅遊禁令，目前已缺乏公平性。至於官方認同的疫苗名單，莎琪表示目前美國僅核准莫德納、輝瑞／BNT與嬌生這3款疫苗，至於英國AZ疫苗，或是中國、俄羅斯等其他國家製造的疫苗是否會被認可，將會是接下來跨部會討論的重點，預估11前會有答案，並希望答案能盡快出爐。

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