蔡英文視訊高市早苗 安倍晉三：世界注目

日本前首相安倍晉三在推特發文表示，總統蔡英文今天以民主進步黨主席身分與日本眾議員高市早苗視訊，守護自由與民主的2人舉行會談，世界注目。（路透）

2021/09/20 23:53

〔中央社〕總統蔡英文今天以民主進步黨主席身分與日本眾議員高市早苗視訊會談，日本前首相安倍晉三在推特（Twitter）發文表示，守護自由與民主的2人舉行會談，世界注目。

日本自由民主黨總裁（黨主席）選舉17日起跑，前總務大臣高市早苗是4位參選人之一；這場選舉將決定誰接任首相。高市的競選口號之一是，呼籲選民讓高市當上第100任自民黨總裁，也成為日本首位女性首相。

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蔡英文今天傍晚以黨主席身分與高市早苗視訊會談。她在會談中感謝日方五度伸出援手提供疫苗，同時，雙方也針對區域安全、經濟情勢與產業供應鏈等交換意見，期待台日之間未來能在各領域有更緊密合作。

「產經新聞」報導，在中國對台灣的施壓力道增強之際，蔡英文與高市早苗針對東亞地區的安全保障等課題交換意見。

高市在推特發文：「兩人就安全保障等實務交流的擴大與深化，進行具前瞻性的對話。」

獲得安倍晉三力挺的高市早苗與蔡英文舉行視訊會談，安倍晉三在推特發文寫道：「守護自由與民主的2人會談，世界注目。」

產經新聞表示，自民黨總裁選舉候選人與台灣的領袖舉行會談，實屬罕見。4位候選人18日在日本記者俱樂部主辦的公開政見討論會上，分別就台灣有事（緊急狀況）發表看法。

談到強化霸權主義的中國，高市早苗說，台灣發生緊急狀況的可能性高，日本應該保有能實際嚇阻及因應的必要能力，並以日美同盟補強。

產經新聞指出，高市早苗很早就相當關心台灣問題，如果當選自民黨總裁或當上首相，中國很可能懷戒心。

自民黨總裁選舉本月17日4位候選人登記後，共有2男2女，有力挺高市早苗的日本網友表示，希望誕生第一位女首相，並且表示，日本雖然沒有天才IT大臣（行政院數位政務委員）唐鳳，但現在有機會出現「日版蔡英文」。

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