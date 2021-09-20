無人機送來的？ 義大利囂張囚徒在監獄內開槍尋仇

義大利有監獄傳出囚犯持槍襲擊另名囚犯，該國薩佩監獄工會猜測可能是無人機走私槍枝進監獄。無人機示意圖。（路透）

2021/09/20 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕義大利薩佩（Sappe）監獄工會週一（20日）透露，一名囂張囚犯近日竟然在監獄內持槍對另一間牢房的囚犯開槍，雖然並未造成傷亡，但此事件凸顯義大利擁擠監獄的管理不良問題。

綜合外媒報導，薩佩監獄工會指稱，本月19日，一名28歲囚犯獲得允許離開牢房去沖澡，沒想到牢房一開，該囚竟掏出槍對著獄警，威脅交出別處牢房的鑰匙。但該名獄警並未將所有鑰匙隨身帶在身上，該囚沒能成功取得鑰匙，索性到他的目標牢房，隔著欄杆對著裡面的另一個囚犯開槍。

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原來，這名和拿坡里黑手黨有關的囚徒與另一間牢房的人有紛爭，這天逮到機會想拿槍尋仇，所幸該事件並未釀傷亡。

至於為何囚犯會有槍枝，監獄工會秘書長卡佩斯（Donato Capece）指出，事發監獄在首都羅馬東南方約100公里處，戒備森嚴，猜測槍枝可能是無人機走私進監獄的。卡佩斯還透露，該名囚犯還拿出違法取得的手機打電話給律師，律師建議他把武器交給獄方。

根據歐洲理事會2020年的一份數據顯示，義大利監獄的擁擠情況是歐盟國家裡最嚴重的，據悉每100人的空間就硬塞120名囚犯。卡佩斯直言，今次事件為顯示義大利監獄管理不良的最新例證。

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