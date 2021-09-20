輝瑞BNT推兒童疫苗 德國官員：恐2022年第一季才會上市

BioNTech與輝瑞合作適用12歲以下兒童的Covid-19疫苗宣稱已完成臨床實驗，但德國官員表示，2022年第一季才會上市。圖為輝瑞BNT疫苗。（路透）

2021/09/20 19:31

〔中央社〕儘管BioNTech藥廠宣稱已完成臨床實驗，即將申請上市許可，德國官員表示，適用12歲以下兒童的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗2022年第一季才會上市。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）在接受馮克媒體集團（Funke Mediengruppe）今天刊出的專訪中表示，適用12歲以下兒童的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，將在明年第一季獲得歐洲聯盟（EU）的上市許可。

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生產BNT疫苗的德國藥廠BioNTech之前表示，適用5至11歲疫苗的臨床實驗結果良好，已準備開始量產並向各國政府申請上市許可，外界因此預期這款兒童疫苗最快10月上市。從德國官員的發言來看，上市時間可能延後。

而且疫苗上市不代表政府建議接種，在德國，接種建議是由獨立專家組成的接種委員會決定。因此，史巴恩說，按照慣例上市後一段時間接種委員會才會建議民眾接種。

目前德國成年人口接種過第一劑疫苗的比例達78%，完成兩劑接種的有74%。儘管疫苗數量充足，接種進度在過去一個月顯著減緩，為避免疫情在今年冬季復燃，政府大力鼓勵還沒接種的民眾儘快接種。（編輯：郭中翰）1100920

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