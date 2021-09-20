中國版佛洛伊德！廣州公安跪頸壓制騎士挨批竟辯「果斷執法」

推特流傳這段廣州公安壓制一名電動車騎士的影片，過程中疑似也有使用「跪頸」的手段，讓網友質疑警方過度執法。（圖翻攝自推特）

2021/09/20 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕去年5月發生美國佛洛伊德案，引爆警方過度執法的譴責聲浪，當時中國官媒們、小粉紅也趁機痛斥美國警暴，但近日在中國卻發生類似事件。有網友在推特分享影片，指控廣州公安疑似以「跪頸」方式壓制住一名電動車騎士，質疑警方過度執法；對此廣州公安聲稱這是「果斷執法」。

根據新加坡《聯合早報》報導，在推特流傳的這段影片指稱，事發於本月18日下午，廣州黃埔大道一名電動車騎士不知為何突然被公安壓制，可見公安用力壓在騎士身上，過程中疑似也有使用「跪頸」手段，這段畫面不禁讓人聯想到去年美國明尼蘇達州非裔民眾佛洛依德（George Floyd）之死。至於騎士一度奮力掙扎，最後一動也不動，放棄抵抗。

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去年的佛洛伊德案，引發「黑命貴」、「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威活動，全球多個國家響應，中國官媒們、小粉紅自然也不放過能好好批評美國的機會。這次廣州也發生警方疑跪頸暴力執法，引發網友熱議，《自由亞洲電台》（RFA）也稱這儼然是中國版佛洛伊德案、中國版「黃命貴」。

而廣州天河公安微博19日通報宣稱，18日下午3點多，交警抓到這名電動車騎士闖紅燈，但該名騎士不聽勸阻，想騎車強行離開，被攔停後還打了員警，「現場民警果斷制止其違法行為，隨後將其控制」，隨後該名騎士被帶回派出所，認了自己阻礙交警執法，警方也已對該騎士處以行政拘留。

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