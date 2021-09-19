英國不承認香港接種BNT疫苗 原因曝光

香港接種的BNT疫苗，由德國BioNTech藥廠生產、上海復星代理，有「復必泰」字樣。（美聯社）

2021/09/19 15:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國政府下月將放寬入境限制，多個國家人士以疫苗紀錄入境，將會豁危隔離。但即使在香港接種英國接受的BNT疫苗，紀錄也不會被承認，原因竟然是因為香港疫苗證書上沒有顯示出生日期。

英國宣布10月4日修訂入境政策，多個國家已經完成接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗人士可以豁免隔離。不過，豁免地區名單並未包括香港，似乎代表已接種兩劑BNT（港名「復必泰」）疫苗的港人，抵達英國時必須進行兩次PCR核酸檢測及隔離10天。

請繼續往下閱讀...

據《美國之音》報導，英國駐香港副總領事解釋，是因為香港疫苗紀錄上沒有列出出生日期，引起質疑聲音。

目前，香港人到英國，不管是否有接種疫苗，只需要出發前做檢測，並在入境後第2天再做檢測。

政策推出後，不少近月從香港移民到英國，但在香港接種疫苗的人擔心，若他們離開英國旅遊洽公，回到英國後就必須隔離10天。

英國駐香港副總領事何思婷（Tamsin Heath）在推特發文指，香港疫苗證明上沒有顯示出生日期，不符合英國的最低要求。她說，英方正在與香港政府相討處理方法。

香港食物及衛生局告訴《南華早報》，正在與英方討論，設法在疫苗證明顯示出生日期，一有消息將會公布。

目前，移居英國的香港人即使在香港已經接種BNT疫苗，在英國也不被承認，無法使用英國國民保健署（NHS）的疫苗認證程式。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法