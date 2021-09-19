為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英國不承認香港接種BNT疫苗 原因曝光

    香港接種的BNT疫苗，由德國BioNTech藥廠生產、上海復星代理，有「復必泰」字樣。（美聯社）

    香港接種的BNT疫苗，由德國BioNTech藥廠生產、上海復星代理，有「復必泰」字樣。（美聯社）

    2021/09/19 15:22

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國政府下月將放寬入境限制，多個國家人士以疫苗紀錄入境，將會豁危隔離。但即使在香港接種英國接受的BNT疫苗，紀錄也不會被承認，原因竟然是因為香港疫苗證書上沒有顯示出生日期。

    英國宣布10月4日修訂入境政策，多個國家已經完成接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗人士可以豁免隔離。不過，豁免地區名單並未包括香港，似乎代表已接種兩劑BNT（港名「復必泰」）疫苗的港人，抵達英國時必須進行兩次PCR核酸檢測及隔離10天。

    據《美國之音》報導，英國駐香港副總領事解釋，是因為香港疫苗紀錄上沒有列出出生日期，引起質疑聲音。

    目前，香港人到英國，不管是否有接種疫苗，只需要出發前做檢測，並在入境後第2天再做檢測。

    政策推出後，不少近月從香港移民到英國，但在香港接種疫苗的人擔心，若他們離開英國旅遊洽公，回到英國後就必須隔離10天。

    英國駐香港副總領事何思婷（Tamsin Heath）在推特發文指，香港疫苗證明上沒有顯示出生日期，不符合英國的最低要求。她說，英方正在與香港政府相討處理方法。

    香港食物及衛生局告訴《南華早報》，正在與英方討論，設法在疫苗證明顯示出生日期，一有消息將會公布。

    目前，移居英國的香港人即使在香港已經接種BNT疫苗，在英國也不被承認，無法使用英國國民保健署（NHS）的疫苗認證程式。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南接種劑次逼近百萬 衛生局：BNT及第二劑高端明起開始預約
    2021/09/19 13:31

    台南接種劑次逼近百萬 衛生局：BNT及第二劑高端明起開始預約
    學生打BNT可請3天疫苗假 柯文哲：別趁機不來
    2021/09/18 19:20

    學生打BNT可請3天疫苗假 柯文哲：別趁機不來

    淡海最大俱樂部宅誕生！
    BNT校園接種將啟動 南投縣國高中最愛排週五打疫苗
    2021/09/16 19:24

    BNT校園接種將啟動 南投縣國高中最愛排週五打疫苗
    台中9成4學生同意打BNT 市府：未接種者不必快篩也能上學
    2021/09/16 18:35

    台中9成4學生同意打BNT 市府：未接種者不必快篩也能上學
    新北95％國高中生願意打BNT 9/22起入校施打
    2021/09/15 19:47

    新北95％國高中生願意打BNT 9/22起入校施打
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播