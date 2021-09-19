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    有啥不辱華？女大生918穿和服逛校園 小粉紅氣炸：滾出中國

    中國網友爆料，四川一名女大生在「九一八事變」90周年當天穿著和服逛校園，引發熱議。（翻攝自微博）

    中國網友爆料，四川一名女大生在「九一八事變」90周年當天穿著和服逛校園，引發熱議。（翻攝自微博）

    2021/09/19 16:44

    〔即時新聞／綜合報導〕昨（18）日適逢「九一八事變」90周年，中國官媒透過微博激昂發文，激起小粉紅們的愛國之心，不過，四川省卻傳一名女大生穿著和服逛校園，被質疑是特意挑在這敏感日子「辱華」，消息引爆中國網友熱議，校方隨後出面表示對此事「高度重視」，已展開調查處理。

    綜合中媒報導，「九一八事變」昨（18日）屆滿90周年，中國各大官媒相繼發表「今日中國再不是1931年的中國」、「每個中國人都該銘記今天，勿忘國恥，自強！自強！​​​」等貼文，再再激起中國人民的反日情緒。

    然而，18日當天卻傳四川省攀枝花學院有女學生身穿和服、手拿和風紙傘，和朋友2人大逛校園拍美照，畫面全被路過民眾拍下PO網爆料。敏感時機爆出此事，攀枝花學院今（19日）隨即在微博發聲明稱，「學校高度重視，立即聯合攀枝花市相關部門展開調查處理」。

    對此，大批愛國小粉紅群起激憤，湧入砲轟「這肯定是故意的啊，是故意要噁心我們啊，別扯什麼穿衣自由」、「建議她花個二百五退國籍吧，這種人腦子有病」、「滾出中國」、「國恥日這樣，故意的還是沒腦子」、「在這一天是故意的吧！希望學校嚴肅處理！這樣的學生應回爐再造！」

    不過也有一票網友直言「和軍國主義相關的東西，憤怒是完全可以理解，但穿個和服就崩潰，也太脆弱了吧，這樣上綱上線，離病態也不遠了」、「咱這是可以以衣定罪了嗎」、「法無命令禁止即不違法，愛國需要但不是這種狹隘的愛國」。

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