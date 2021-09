孕婦染疫恐早產、死胎 威爾斯首席醫療官：應盡早接種疫苗

英國一項調查指出,孕婦感染武漢肺炎且發展為重症的病例日趨攀升。孕婦示意圖,非當事人。(美聯社)

2021/09/18 23:40

〔即時新聞/綜合報導〕英國一項調查指出,孕婦感染武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)且發展為重症的病例日趨攀升。威爾斯首席醫療官阿瑟頓(Frank Atherton)呼籲,武肺疫苗在懷孕的各個階段施打都是「安全且有效的」,孕婦應盡早接種全劑量疫苗,才是對自己和孩子最好的保護。

根據《BBC》報導,近期因武漢肺炎重症須住院治療的孕婦人數大幅增加。對此,威爾斯首席醫療官阿瑟頓說,孕婦與其他族群相比,確診後發展為重症的風險更高,尤其妊娠晚期對母子都有潛在危險,孕婦應盡早接種全劑量武漢肺炎疫苗。

阿瑟頓也提及,目前由大量的全球實驗得知,武漢肺炎疫苗在懷孕各個階段施打都「安全且有效」,他也直言,「疫苗可以保護媽媽和嬰兒免受疫情傷害」,呼籲無論是計劃懷孕或已懷孕者,不應聽信謠言,都應盡快接種疫苗。

對此,英國皇家婦產科學院(Royal College of Obstetricians and Gynaecologists,RCOG)和英國皇家助產士學院(Royal College of Midwives,RCM)也都建議,女性及孕婦盡早接種疫苗。

另外,倫敦帝國理工學院生殖免疫學博士梅爾(Viki Male)說明,若孕婦於懷孕期間確診武漢肺炎,更可能導致胎兒早產或死產。

然而,許多民眾聽信謠言不願於孕期接種疫苗,梅爾澄清,目前也無任何證據顯示疫苗會影響女性生殖能力以及導致不孕,接種疫苗除了不會影響試管嬰兒或自然受孕過程,也不會增加流產、早產、死產和嬰兒過輕等風險。

