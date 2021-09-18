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    孕婦染疫恐早產、死胎 威爾斯首席醫療官：應盡早接種疫苗

    英國一項調查指出，孕婦感染武漢肺炎且發展為重症的病例日趨攀升。孕婦示意圖，非當事人。（美聯社）

    英國一項調查指出，孕婦感染武漢肺炎且發展為重症的病例日趨攀升。孕婦示意圖，非當事人。（美聯社）

    2021/09/18 23:40

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一項調查指出，孕婦感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）且發展為重症的病例日趨攀升。威爾斯首席醫療官阿瑟頓（Frank Atherton）呼籲，武肺疫苗在懷孕的各個階段施打都是「安全且有效的」，孕婦應盡早接種全劑量疫苗，才是對自己和孩子最好的保護。

    根據《BBC》報導，近期因武漢肺炎重症須住院治療的孕婦人數大幅增加。對此，威爾斯首席醫療官阿瑟頓說，孕婦與其他族群相比，確診後發展為重症的風險更高，尤其妊娠晚期對母子都有潛在危險，孕婦應盡早接種全劑量武漢肺炎疫苗。

    阿瑟頓也提及，目前由大量的全球實驗得知，武漢肺炎疫苗在懷孕各個階段施打都「安全且有效」，他也直言，「疫苗可以保護媽媽和嬰兒免受疫情傷害」，呼籲無論是計劃懷孕或已懷孕者，不應聽信謠言，都應盡快接種疫苗。

    對此，英國皇家婦產科學院（Royal College of Obstetricians and Gynaecologists，RCOG）和英國皇家助產士學院（Royal College of Midwives，RCM）也都建議，女性及孕婦盡早接種疫苗。

    另外，倫敦帝國理工學院生殖免疫學博士梅爾（Viki Male）說明，若孕婦於懷孕期間確診武漢肺炎，更可能導致胎兒早產或死產。

    然而，許多民眾聽信謠言不願於孕期接種疫苗，梅爾澄清，目前也無任何證據顯示疫苗會影響女性生殖能力以及導致不孕，接種疫苗除了不會影響試管嬰兒或自然受孕過程，也不會增加流產、早產、死產和嬰兒過輕等風險。

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