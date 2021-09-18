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    南韓2女接種輝瑞疫苗後嚴重頭痛 竟演變成「腦出血」昏迷

    南韓2名20多歲女性接種輝瑞疫苗後出現嚴重頭痛，後進一步演變成腦出血送醫。示意圖，與本文無關。（歐新社資料照）

    南韓2名20多歲女性接種輝瑞疫苗後出現嚴重頭痛，後進一步演變成腦出血送醫。示意圖，與本文無關。（歐新社資料照）

    2021/09/18 17:21

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓近日屢傳民眾接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後出現嚴重副作用，現又傳2名20多歲女性接種完輝瑞（BNT）疫苗，先是感到嚴重頭痛，最後更發生「腦出血」的情況。

    綜合韓媒報導，南韓青瓦台官網16日出現2份請願書，標題分別為「健康的21歲女兒接種輝瑞疫苗後腦出血」及「25歲女性接種輝瑞疫苗後腦出血」，內容皆講述親人打完輝瑞疫苗後出現的嚴重副作用。

    請願者A表示，家中21歲的女兒平時身體健康、沒有病史，8月4日接種了第1劑輝瑞疫苗，20日開始有劇烈頭痛、嘔吐、呼吸困難等症狀，後在醫院急診室倒下，經院方診斷為「蛛網膜下腔主動脈瘤出血」。

    該名21歲患者接受手術後已逐漸康復，但偶爾仍有頭暈、噁心、頭痛等症狀，家人相當擔憂其預後情況。請願者A直指，政府一心想要提升疫苗接種率，並稱會負起所有相關責任，實際上面對接種後發生的嚴重病況，卻極少承認是疫苗副作用所致。

    另名請願者B則指出，他的25歲姪女接種輝瑞疫苗數天後感到頭痛，起初認為只是疫苗副作用引起，僅簡單服用止痛藥，不料後來頭部越來越痛，最終演變成腦出血昏迷，目前收治於加護病房。

    請願者B認為疫苗所引起的「嚴重頭痛」和「輕度頭痛」應該分別通報，另呼籲政府協助負擔出現嚴重副作用病患的醫療費用，並給予相關協助。

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