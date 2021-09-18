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    曾挺中共加入聯合國 阿爾及利亞前總統過世享壽84歲

    阿爾及利亞前總統包特夫里卡辭世，享壽84歲。（法新社）

    阿爾及利亞前總統包特夫里卡辭世，享壽84歲。（法新社）

    2021/09/18 14:14

    〔即時新聞／綜合報導〕北非國家阿爾及利亞官方於當地時間17日宣布，前總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）已過世，享壽84歲，他統治該國長達20年，曾在2019年2月尋求第五個總統任期未果，在軍方及民眾施壓後，於當年4月辭職下台。

    根據《路透》報導，包特夫里卡曾是阿爾及利亞獨立戰爭時期的老兵，擔任總統長達20年，而自2013年中風後，他就鮮少公開露面，他曾於2019年2月尋求第五個總統任期，但遭民眾抗議與軍方施壓後，於當年4月下台。

    報導提到，包特夫里卡辭職後，政治、經濟改革的抗議聲浪仍未止歇，當局對貪腐執行了前所未見的調查，將數名前朝資深官員關進監獄，其中就包含了前總統的弟弟賽義德（Said Bouteflika），他被控密謀叛國等罪名，需服刑15年。

    報導指出，1962年，阿爾及利亞從法國獨立後，包特夫里卡成為了阿國首任外交部長，以及冷戰時期不結盟運動（Non-Aligned Movement）的重要領袖，該運動讓非洲、亞洲及拉丁美洲擁有在國際上發聲的權力。

    報導續指，1974年，包特夫里卡在擔任第29屆聯合國大會主席時，曾邀請巴勒斯坦解放組織領導人阿拉法特（Yasser Arafat）在聯合國演講，這是讓國際承認巴勒斯坦政權，歷史性的一步，也曾在1971年時，公開表態支持中共加入聯合國。

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