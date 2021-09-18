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    美專家建議特定族群接種第三針、拜登府計畫再捐5億劑疫苗

    美FDA顧問團建議對特定族群追加第三劑疫苗。（美聯社）

    美FDA顧問團建議對特定族群追加第三劑疫苗。（美聯社）

    2021/09/18 13:43

    〔即時新聞／綜合報導〕全球加速推動武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗覆蓋率，部分國家已展開第三劑施打。美國食品藥品監督管理局（FDA）顧問團也表決通過，建議FDA對包括65歲以上長者或高風險族群接種強化劑。另有外媒透露，拜登政府計畫採購5億劑疫苗捐贈他國。

    《路透》報導，FDA顧問團當地時間週五表決通過，建議對部分族群施打第三劑，包括65歲以上長者、重症高風險者、醫護人員及教師等易暴露在病毒風險環境中的職業。

    FDA的疫苗和相關生物製品諮詢委員會，才剛以16對2票否決建議對16歲以上民眾施打第三劑BNT疫苗。雖然此次的建議僅針對特殊族群，但仍涵蓋了多數最早期接種疫苗的群眾。FDA預計很快決定第三劑疫苗規劃，雖然專家小組的結論無強制力，但仍會納入參考。

    白宮副新聞秘書穆諾茲（Kevin Munoz）表示，「對於讓美國公民獲得更好的新冠病毒防護來說，今日踏出了重要一步，一旦程序在下週敲定，我們已準備好提供強化劑給符合標準的民眾。」

    另據《華盛頓郵報》報導，知情人士透露，拜登政府正採購大量BNT疫苗用於捐贈全世界，數量達5億劑，但尚未定案，預計在下週舉辦的聯合國大會宣布此消息。總統拜登則將在下週三呼籲全球領袖做出新承諾打擊新冠疫情，包括在明年9月達成全球完全接種覆蓋率70％，以及捐贈開發中國家數十億劑疫苗。

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