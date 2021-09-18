發現女兒同學「跟女兒好像」 媽驗DNA大驚：原來是我生的

醫院的抱錯小孩烏龍讓義大利的兩個家庭「合而為一」。圖最後方戴眼鏡女子為阿拉格娜，圖左三女子為芙德菈。（翻攝阿拉格娜臉書）

2021/09/18 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕義大利一間醫院1998年的跨年夜，有2名女嬰呱呱墜地，醫院卻誤將新生兒抱錯，讓2名女嬰因此互換了家庭，直到2個女孩到了上幼兒園的年紀，其中1人的媽媽驚覺女兒「同學」長相與自己其他女兒非常相似，驗了DNA才知這起烏龍事故。

根據《太陽報》報導，這起抱錯孩子的烏龍事件發生在義大利西西里的馬扎拉德瓦洛小鎮（Mazara del Vallo），一間醫院在1998年跨年夜迎來2名女嬰，2個孩子出生僅僅相隔15分鐘出生，竟遭醫院搞錯身分，就這樣交換了家長，而雙方家庭就在不知情的狀況下將2名女嬰扶養長大。

請繼續往下閱讀...

這2名女孩分別名為阿拉格娜（Caterina Alagna）和芙德菈（Melissa Fodera），到了應該上幼兒園的年紀，51歲的女子馬芮內拉（Marinella Alagna）送「女兒」芙德菈去上學時，發現「女兒的同學」阿拉格娜長相和自己的其他2個女兒驚人相似，而眼尖的馬芮內拉也發現阿拉格娜的「母親」就是當年在婦產科相遇的女子。馬芮內拉猜想當年是否發生了意外，並在重新相遇的15天後做了DNA檢定。

結果令人吃驚，結果證實了醫院的烏龍，所幸2名女孩都獲得良好照顧；針對這起事件，雙方家長都極度反對馬上將孩子們對調過來，他們決定將2名女孩當成姐妹、一起撫養，此後2個家庭也幾乎「合而為一」，一起慶祝女孩們的生日和假期。

阿拉格娜和芙德菈也相當珍惜彼此，感情堪比雙胞胎，一起在2倍的愛之下平安求學、成長；芙德菈補充，在8歲那一年，她們被告知真相，「這就像是一場遊戲，如今我們倆已經對3歲之前的生活沒有記憶，在我成長的過程中，馬芮內拉一直是我第2個母親，現在也是如此」。

如今她們已經23歲，2個家庭至今感情依然融洽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法