軍情動態》抗中再+1！澳將獲美衛星技術、各類軍機輪調增空防

澳洲國防部長杜登、外交部長佩恩、美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀（左至右），於16日在美國華府舉行會談。（法新社）

2021/09/18 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國、英國與澳洲成立印太安全聯盟「AUKUS」後，澳洲除了取得開發核子潛艦的技術支援，也和美國國家偵察局（National Reconnaissance Office）簽署協議，將強化太空衛星的偵查力度，另一方面，美國將會在澳洲輪調「所有類型」的軍機，增強空防。

根據《Breaking Defense》報導，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）與國防部長杜登（Peter Dutton）16日在美國華府與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）進行四邊對談。

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報導提到，會議結束後，澳洲國防部長杜登宣布，該國國防部已與美國負責研發「偵察衛星」的國家偵察局簽署新協議，內容囊括了「廣泛的衛星活動（A broad range of satellite activities）」，同時將深化利用「太空框架（Space Framework）。」

杜登也說，美國及澳洲將顯著增加印太領域的軍事合作，包含重點增加在澳洲輪調「所有類型」的美軍軍機，同時為潛艦與水面艦，打造聯合後勤的維護能力，並透過與區域夥伴執行更多「雙邊」及「多邊」演習，來強化軍力。

報導指出，美國防長奧斯汀認為中國問題需要解決，會中他針對恐怖主義、氣候變遷、印太區域安全議題，與澳洲進行磋商。他同時抨擊，中國破壞區域穩定、恫嚇鄰國的作法，儘管盼望與其建立正向的外交關係，但仍會緊盯北京任何意圖破壞國際秩序的作為。

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