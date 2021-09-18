提前達標！韓7成人口打完首劑疫苗 再拚10月實現70％完整接種

南韓自今年2月開打武肺疫苗，17日首劑接種率正式突破70%。（美聯社資料照）

2021/09/18 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府自今年2月啟動武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種計畫至今逾200天，截至17日下午5時，當地共有3600萬4101人至少接種1劑疫苗，首劑接種率正式突破70%。

根據《韓聯社》報導，南韓新冠疫苗預防接種推進團昨（17日）指出，截至當天下午5時，共累計3600萬4101人接種了第1劑疫苗，佔全國總人口比率達70.1%，較政府原先預估的9月19日期限，提前2天實現首劑接種率破7成之目標。

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此外，完整接種2劑疫苗者累計2188萬6103人，佔總人口的42.6%。當局目前正替50多歲族群接種第2劑疫苗，下月起擴大開放18至49歲民眾施打，預計10月底前完整接種率也可達到7成。

南韓政府先前認為，7成國民完整接種2劑疫苗可望形成「群體免疫」的效果，然而由於高傳播力的Delta變種病毒已成南韓境內的主流病毒株，且相關突破性感染病例頻傳，部分專家指出，必須進一步提高接種率以應對持續變動的疫情。

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