日華懇正副會長挺高市早苗 盼台日女領袖會談

2021/09/18 00:39

〔中央社〕日本自民黨總裁（主席）選舉起跑，前總務大臣高市草苗等4人登記參選。國會跨黨派最大團體「日華懇談會」正副會長對中央社表示，很期待高市當上首相後與總統蔡英文會談。

日本執政黨自由民主黨（自民黨）總裁選戰今天進行公告，64歲自民黨前政調會長岸田文雄、60歲的高市早苗、58歲的河野太郎及61歲的自民黨幹事長代行（代理幹事長）野田聖子登記參選。

請繼續往下閱讀...

在完成登記參選後，高市到眾議院第二議員會館的會議廳參加黨籍同志為她舉行的選戰起跑造勢活動。日華懇會長、眾議員古屋圭司是她的競選辦公室主任。現場氣氛熱絡，包括日華懇副會長、參議員衛藤晟一、經濟再生大臣西村康稔、首相輔佐官木原稔等都來為高市加油打氣。

會後，古屋接受中央社採訪時表示，今天包括在場的62名國會議員（其中3名線上參與）及國會議員秘書當代理者31人，總計有93名國會議員力挺。

他說，原本高市被認為是「半泡沫」（陪榜），但現在每天氣勢如虹，支持率升高，或許以台灣人的心情來看，應該會希望高市好好拼，因為高市的國家觀、安全保障觀與有良知的台灣人完全一致。

古屋雙眼炯炯有神地說：「如果高市當上首相（日本第一位女首相），我很期待蔡英文總統與高市首相舉行會談。」

衛藤受訪時也表示，高市的政治理念不會搖擺，且很合情合理，現在日本面臨中國頻頻入侵釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）海域、經濟問題等，如果是高市當選的話，必能勇於主張，處理問題。

衛藤也說：「我夢想有一天蔡總統和高市首相舉行會談。」

在這次自民黨總裁選舉，前首相安倍晉三力挺高市，還號召其他志同道合的自民黨員一起力挺。

日華懇幹事長、防衛大臣、也是安倍的胞弟岸信夫今天雖沒出席高市造勢會，但在推特（Twitter）寫道：「目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐，日本安全保障環境趨於嚴峻，可謂國難當頭。我支持提出願景可克服困難局勢，尤其是國家觀、對皇室看法、對安全保障有願景的高市早苗。」

高市的這場起跑造勢會，特別請來一名護士說明對高市的看法。這名護士拿著高市的新書說，閱讀後，對高市針對防疫疫苗、疫病治療藥物的確保、適當發訊，以及想改善醫護相關人員的薪資待遇、體制擴充、醫療現場很嚴峻情況，都提出苦民所苦的政策，非常感謝。

高市致詞時說：「這麼多志同道合的人來此，不分派閥或是不屬於任何派閥者都在，我如果失利了，或許之後大家就等著吃冷飯，在這種難局下，大家還因贊成我的政策來相挺，真的是最強的同志。」

今天造勢會場上擺設很多寫著「第100任、首位女性總理（首相）將誕生」的宣傳布旗。國會議員們高舉「高市早苗毛巾」喊加油助陣。高市最後大聲地說：「守護日本、開拓未來的高市早苗，要與大家一同打造美而強、成長的國家日本，我一定會勝選！」（編輯：劉學源）1100918

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法