加媒踢爆！加拿大P4實驗室合作對象 竟是解放軍少將陳薇

在中國負責開發武漢肺炎疫苗的解放軍少將陳薇（左）被加拿大媒體踢爆，與加拿大國家P4病毒實驗室合作關係密切，此實驗室甚至還曾由華裔科學家提供病毒給武漢病毒實驗室。（法新社檔案照）

2021/09/18 01:00

〔即時新聞／綜合報導〕在中國負責開發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的解放軍少將陳薇被加拿大媒體踢爆，與加拿大國家P4病毒實驗室合作關係密切，此實驗室甚至還曾由華裔科學家提供病毒給武漢病毒實驗室。

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）16日披露，加拿大安全等級最高、位於溫尼伯（Winnipeg）的「國家微生物實驗室」（NML）專門研究傳染病，過去有7名科學家和「中國軍方研究人員」進行實驗，並共同撰寫關於伊波拉、薩拉熱（Lassa fever）和裂谷熱（Rift Valley fever）等傳染病的6項研究報告，在2016年初到2020年之間初陸續發表。

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《環球郵報》發現，和溫尼伯實驗室合作研究病毒、且共同發表論文的「中國軍方研究人員」，姓名為「Chen Wei」，此人就是解放軍少將陳薇。

陳薇長期從事生物危害防控研究，尤其致力於高致病性病原微生物新型疫苗和治療藥物的研發。中國武漢封城初期，她就率領軍事醫學專家趕赴武漢，在火神山醫院和實驗室間奔波抗疫，研究、研發疫苗。

前CSIS行動助理總監艾里斯（Andy Ellis）今年5月曾痛批，加拿大公共衛生署（PHAC）與中國軍方合作實在是「瘋了」（madness），加拿大公共衛生署竟然允許解放軍科學家進入溫尼伯實驗室，進入該實驗室需要最高級的安全許可，「我們不會讓一個加拿大人進入，除非我們做了深入的背景調查，但我們居然讓一個我們一無所知的人進入。」

加拿大公共衛生署本月16日回應，無法透露解放軍少將陳薇是否曾經造訪過溫尼伯實驗室，由於加拿大隱私法令禁止，無法公布訪客記錄，不過，加拿大公共衛生局發言人強生（Mark Johnson）卻強調，相關合作研究人員在內的訪客，都必須遵守安全協議、程序與政策，並且必須由1名員工陪同。

加拿大研究人員：不知道那個人是陳薇

2019年3月，溫尼伯實驗室向武漢病毒研究所運送伊波拉病毒和亨尼巴病毒（Henipah viruses），溫尼伯實驗室的華裔科學家邱香果（Xiangguo Qiu）和她的生物學家夫婿成克定（Keding Cheng）率領數量不明「學生」的進入實驗室，這群「學生」同年7月被撤銷安全許可，被請出實驗室。

華裔科學家邱香果（Xiangguo Qiu）和她的生物學家夫婿成克定（Keding Cheng）今年1月被解雇，因為加拿大安全情報局（CSIS）以國家安全為由，建議取消他們的安全許可，加拿大安全情報局還對邱女可能傳遞給中國科學院武漢病毒研究所的資訊性質表示疑慮。

和中國共同研究病毒的溫尼伯實驗室3名人員說，他們當時並不知道參加研究的人是中國解放軍少將陳薇，這3人聲稱邱香果並沒有透露合作對象的資訊，由於加拿大公共衛生署嚴禁研究人員向媒體透露邱香果相關事宜，因此《環球郵報》在報導中將3人匿名處理。

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