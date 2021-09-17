譚德塞角逐連任WHO秘書長無對手 祖國衣索比亞不挺他

譚德塞預料將會尋求連任世衛秘書長一職，圖為譚德塞9月13日在日內瓦出席援助阿富汗會議的畫面。（法新社）

2021/09/17 23:47

〔編譯管淑平／綜合報導〕在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫情中，公信力備受質疑的世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），有可能在無競爭對手的情況下，於下週角逐第二任。不過，消息人士說，譚德塞的家鄉衣索比亞政府反對他續任。

「路透」17日引述消息人士說法，由於衣索比亞聯邦政府與泰格瑞省政府（Tigray）之間的內戰，衣國政府不支持譚德塞，在此情況下，目前還不清楚，他將如何在23日世衛秘書長遴選提名截止前獲得提名。

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譚德塞在2005到2012年間，擔任衣國衛生部長，2017年成為世衛首位出身非洲的秘書長，他帶領世衛處理幾波伊波拉病毒疫情，挺過武漢肺炎疫情爆發初期對他「以中國為中心」的猛烈批評。世衛秘書長任期5年，最多可做兩任。

儘管譚德塞一直沒有公開表明有意角逐第二個5年任期，但是四名消息人士指出，他是目前已知唯一的候選人。一名了解遴選過程的消息來源說，「譚德塞肯定是候選人」，現階段沒有其他人參選。但是由於缺乏衣國政府的支持，預料他不會被該國提名。

衣索比亞軍方曾公開指控，譚德塞設法替與中央交戰的泰格瑞人民解放陣線購得武器，是「罪犯」。譚德塞時常發推文關注衣國這場內戰的發展，但是否認選邊站。

非洲國家之間已在商量提名的問題。衣國是非洲人口第二多的國家，具有外交份量，軍方提供蘇丹、索馬利亞和南蘇丹維和部隊，衣國反對譚德塞，令非洲國家左右為難；此外，衣索比亞對非洲聯盟（AU）的影響力，也意味著，譚德塞這次若參選，不太可能像上次獲得該組織一致支持。

肯亞外交部官員卡莫（Macharia Kamau）表示，「肯亞將支持再提名他（譚德塞）」，至於誰出面提名，這名官員說，「會有一批國家。」烏干達外交部長奧克羅（Henry Oryem Okello）稱譚德塞是「老朋友」，該國正和其他東非國家政府討論此事。

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