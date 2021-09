不是自殺攻擊！紐約世貿中心滿地鳥屍 悲傷真相曝光

2021/09/18 00:00

〔即時新聞/綜合報導〕紐約愛鳥人士在社群媒體發文,當地許多鳥類撞上建築物的玻璃身亡,光是在本月14日,愛鳥人士就撿到229具鳥屍,另外有35具掉落在撿不到的遮陽篷上,呼籲當局重視「窗殺」問題。

綜合外媒報導,紐約愛鳥人士布雷耶 (Melissa Breyer)說,每天都會有鳥類撞上當地建築物的玻璃喪命,本月14日的狀況特別嚴重,她當天上午在世貿中心周圍的人行道,1小時就撿起226具鳥屍,另外有35具落在撿不到的遮陽篷上,所幸有30隻小鳥還有生命跡象,送往野生鳥類康復中心。

紐約動保團體奧杜邦(NYC Audubon)說,當地每年約有9萬至23萬隻鳥撞上建築物剝離死亡;此外,2019年的1項研究發現,全球每年因撞上建築物玻璃的死亡鳥隻數量,可能高達10億隻,在美洲,候鳥往返中美洲、南美洲的途中穿越大都市,撞擊玻璃的死亡案件激增。

舊金山鳥類天文台研究員拉歐(Sirena Lao)指出,鳥類會受到「光污染」偏離航線,牠們經常受到明亮的城市燈光吸引,飛向這些城市後,進而導致白天撞上玻璃。

紐約動保團體奧杜邦呼籲,城市大樓應於晚間11點至隔天早上6點減少不必要的照明,降低吸引鳥類前往都市的可能性;紐約世貿中心回應,未來將會注意這個問題。

Some of the 226 dead birds I picked up this morning while window collision monitoring for @NYCAudubon. 205 from @3NYWTC and @4WTC alone. Many others swept up, inaccessible, or too mangled to collect. 30 injured to @wildbirdfund. If you’re in NYC today, be careful where you step. pic.twitter.com/RTjm82NIpy