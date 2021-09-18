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    不是自殺攻擊！紐約世貿中心滿地鳥屍 悲傷真相曝光

    紐約愛鳥人士在社群媒體發文，當地許多鳥類撞上建築物的玻璃死亡，光是在本月14日，愛鳥人士就撿到229具鳥屍，另外有35具掉落在撿不到的遮陽篷上，呼籲當局重視這個問題。（美聯社）

    紐約愛鳥人士在社群媒體發文，當地許多鳥類撞上建築物的玻璃死亡，光是在本月14日，愛鳥人士就撿到229具鳥屍，另外有35具掉落在撿不到的遮陽篷上，呼籲當局重視這個問題。（美聯社）

    2021/09/18 00:00

    〔即時新聞／綜合報導〕紐約愛鳥人士在社群媒體發文，當地許多鳥類撞上建築物的玻璃身亡，光是在本月14日，愛鳥人士就撿到229具鳥屍，另外有35具掉落在撿不到的遮陽篷上，呼籲當局重視「窗殺」問題。

    綜合外媒報導，紐約愛鳥人士布雷耶 （Melissa Breyer）說，每天都會有鳥類撞上當地建築物的玻璃喪命，本月14日的狀況特別嚴重，她當天上午在世貿中心周圍的人行道，1小時就撿起226具鳥屍，另外有35具落在撿不到的遮陽篷上，所幸有30隻小鳥還有生命跡象，送往野生鳥類康復中心。

    紐約動保團體奧杜邦（NYC Audubon）說，當地每年約有9萬至23萬隻鳥撞上建築物剝離死亡；此外，2019年的1項研究發現，全球每年因撞上建築物玻璃的死亡鳥隻數量，可能高達10億隻，在美洲，候鳥往返中美洲、南美洲的途中穿越大都市，撞擊玻璃的死亡案件激增。

    舊金山鳥類天文台研究員拉歐（Sirena Lao）指出，鳥類會受到「光污染」偏離航線，牠們經常受到明亮的城市燈光吸引，飛向這些城市後，進而導致白天撞上玻璃。

    紐約動保團體奧杜邦呼籲，城市大樓應於晚間11點至隔天早上6點減少不必要的照明，降低吸引鳥類前往都市的可能性；紐約世貿中心回應，未來將會注意這個問題。

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