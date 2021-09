荷蘭裸男陽台持「十字弓」放箭亂射！無辜路人2死1傷

2021/09/17 23:54

〔即時新聞/綜合報導〕荷蘭上艾瑟爾省(Overijssel)發生一起隨機殺人事件,一名赤裸著上身的男子從公寓陽台上持十字弓射擊路人,造成兩人死亡一人受傷。

綜合外媒報導,這起事件發生在阿爾梅洛鎮(Almelo),上艾瑟爾警方證實,這起攻擊事件造成兩人死亡一人受傷,網路上流傳的影片可見,一名男子站在陽台上,手持十字弓射擊樓下的路人,而該名男子目前已遭到逮捕,警方正在進行進一步調查。

報導稱,武裝警察抵達現場後朝該名裸男開槍,並在裸男的屋內發現一具不明死者的遺體。不過相關消息尚未經過證實。

警方今(17)日上午透過Twitter提醒民眾不要靠近案發現場,現場情況並不安全。

JUST IN ???? Almelo stabbing: Two dead in Netherlands



- A man was found standing with a ‘crossbow’

- Dutch police 'fire shots' at suspect



pic.twitter.com/KtRaXvmz4y