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    謠言終結站》神學士開直升機將阿富汗人吊死？ MyGoPen：錯誤！

    近日網路瘋傳1則影片宣稱，神學士恐怖分子開著「UH-60黑鷹直升機」機將1名阿富汗男子吊死於空中。對此，事實查核平台「MyGoPen」查證後指出，此傳言為錯誤消息。（圖擷取自「MYGOPEN」）

    近日網路瘋傳1則影片宣稱，神學士恐怖分子開著「UH-60黑鷹直升機」機將1名阿富汗男子吊死於空中。對此，事實查核平台「MyGoPen」查證後指出，此傳言為錯誤消息。（圖擷取自「MYGOPEN」）

    2021/09/17 23:27

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網路瘋傳1則影片宣稱，神學士（Taliban，或譯塔利班）恐怖分子開著「UH-60黑鷹直升機」將1名阿富汗男子吊死於空中。對此，事實查核平台「MyGoPen」查證後指出，此傳言為錯誤消息。

    《MyGoPen》查核平台指出，社群平台和通訊軟體近期流傳1則影片，並搭配傳言宣稱神學士恐怖分子駕駛著拜登倉皇逃竄時遺留的黑鷹直升機騰空而起，飛機上更吊掛著1名曾經幫助過美軍的阿富汗男子。該傳言更宣稱，神學士恐怖分子以「吊死人的方式」慶祝自己贏得最後勝利。

    針對網路傳言，《MyGoPen》依關鍵字向《Alt News》、《Factly》、《Politi Fact》等國際事實查核單位以及《路透社》、《USA TODAY》等國際媒體查證。《USA TODAY》《Alt News》均指出，原始影片出處為現在已被推特官方停權的神學士推特帳號「Talib Times」，而從較近距離角度也可看見，該男子並非遭吊死，而是被固定在安全帶上，甚至還做出揮手動作。

    另外，《阿富汗通訊社》也指出，該男子是試圖將神學士旗幟懸掛在阿富汗第二大城市坎大哈的州長辦公室大樓上但並未成功，駁斥「吊死」說法。綜合上述，網傳訊息並非事實。

    國際事實查核單位均指出，從較近距離角度也可看見，該男子並非遭吊死，而是被固定在安全帶上，甚至還做出揮手動作。（圖擷取自「MYGOPEN」）

    國際事實查核單位均指出，從較近距離角度也可看見，該男子並非遭吊死，而是被固定在安全帶上，甚至還做出揮手動作。（圖擷取自「MYGOPEN」）

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