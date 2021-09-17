偉大母愛！遇船難漂流哺乳保住2子女 婦撐4天脫水亡

委內瑞拉一名母親與2名年幼子女、25歲保母遇船難在海上漂流，她喝尿維生，以母乳哺餵2名子女保住孩子。（圖取自inea_venezuela官方推特）

2021/09/17 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉一個家庭與親友一行9人月初搭遊艇出遊，途中卻發生船難，40歲母親查孔（Mariely Chacon）與2名年幼子女、25歲保母在海上漂流，查孔靠著喝自己的尿液維生，並用母乳哺餵2名子女保住孩子的性命，無奈苦撐4天、在救難隊發現他們前，自己卻因脫水導致器官衰竭死亡。

綜合外媒報導，來自委內瑞拉伊格羅特（Higuerote）的9人原定到加勒比海拉托爾圖加島（Tortuga Island）渡假，3日上午9點乘遊艇出海，途中卻不幸遇上巨浪，船身解體，查孔與6歲兒子、2歲女兒3人爬上小型充氣救生艇在海上漂流，25歲保母馬丁尼茲（Veronica Martinez）則躲在一個載浮載沉的船用冰箱。

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當地搜救人員當天獲報後啟動救援行動，直到7日才終於找到4人，2名孩童當時緊緊趴在查孔身上，遺憾的是，查孔在搜救人員抵達前的3、4小時前就已經死於脫水導致的器官衰竭，保母馬丁尼茲則與2名孩童被緊急送醫救治；院方指出，3人有曬傷和脫水現象，目前正在積極治療。

搜救人員指出，查孔為挽救2名子女的性命，在海上漂流4天靠著喝自己的尿液維生，然後用母乳餵哺子女，讓他們活了下來；當地法醫指出，由於脫水導致電解質耗盡，查孔的重要器官已衰竭，而她餵哺母乳也有可能加速身體脫水。

報導提到，查孔的5名親友至今下落不明，當中包括她的丈夫坎布洛（Remis David Camblor）等人，搜救行動仍繼續進行中。

#7Sep ¡Búsqueda y Salvamento!



Mantenemos activo el caso SAR 024 para encontrar a los 8 pasajeros de la lancha a motor que zarpó desde #Higuerote hasta La Tortuga. Hasta el momento se han rescatado 4 personas, quienes fueron trasladados a la Base naval de La Orchila.@HAbreuMRT pic.twitter.com/cc5AUjOr0L — INEA （@inea_venezuela） September 7, 2021

搜救人員指出，這名母親為救2名子女，海上漂流4天期間靠著喝自己尿液維生，然後用母乳餵哺子女，讓他們活了下來。（圖取自inea_venezuela官方推特）

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