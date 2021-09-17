為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    布林肯刪挺港人推文被抓包 不說「與港人站在一起」了

    美國國務卿布林肯。（路透檔案照）

    美國國務卿布林肯。（路透檔案照）

    2021/09/17 19:40

    〔編譯管淑平／綜合報導〕7名香港泛民主派區議員15日被當局指宣誓無效，立即喪失區議員資格。對此，美國國務卿布林肯原本在推特發文聲援香港民主，「我們與香港人民站在一起」，不過，《南華早報》今天（17日）指出，布林肯後來將這篇推文刪除，重新發一則措辭較溫和的版本，當中刪掉了與港人站在一起這句話。

    南華早報17日報導，布林肯16日的推文內容原本是「北京應該讓所有香港人的聲音被聽見，中國取消區議員資格，只會削弱香港長期政治和社會穩定。我們與香港人民站在一起，並且持續支持他們的人權和基本自由。」國務院發言人普萊斯同日也發了相同的推文。

    不過，這篇推文後來被刪掉，重新發一篇內容稍有不同的推文：「中國取消7名民主派區議員，削弱香港人民參與治理的能力。政府應該為他們所代表的人民服務，減少代表性，違反香港的基本法」。

    《南早》指出，新版推文措辭較溫和，刪除了原始版本中「我們與香港人民站在一起」、以及直言呼籲北京讓所有港人聲音都被聽見。

    布林肯刪推文被網友抓包，在他新版推文中留言貼出原始版本推文截圖，網友批評「軟弱」、質疑為何要刪除原本對香港反對派支持態度更明確的推文。南早指出，布林肯經常批評北京對香港民主派的所作所為，目前還不清楚他態度軟化的原因。

    布林肯針對香港區議員因宣誓問題喪失議員資格事件，重新發的新版推文內容。（截取自布林肯推特@SecBlinken）

    布林肯針對香港區議員因宣誓問題喪失議員資格事件，重新發的新版推文內容。（截取自布林肯推特@SecBlinken）

    網友截圖被布林肯刪除的挺港人推文。（截取自布林肯推特@SecBlinken）

    網友截圖被布林肯刪除的挺港人推文。（截取自布林肯推特@SecBlinken）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    監獄中的巧克力成港府眼中釘 高官稱危害國家安全
    2021/09/16 12:34

    監獄中的巧克力成港府眼中釘 高官稱危害國家安全
    布林肯支持立陶宛挺台抗中 討論應對中國施壓
    2021/09/16 07:25

    布林肯支持立陶宛挺台抗中 討論應對中國施壓

    大美術館成形 嚴格都審街道優美
    布林肯：若神學士違反承諾 美將施加額外制裁
    2021/09/15 11:05

    布林肯：若神學士違反承諾 美將施加額外制裁
    美撤離阿富汗引發盟友憂心？布林肯：信守對台承諾
    2021/09/14 07:39

    美撤離阿富汗引發盟友憂心？布林肯：信守對台承諾
    香港首出現「煽動顛覆國家政權罪」被告 ！ 學者：威嚇意味濃厚
    2021/09/12 23:48

    香港首出現「煽動顛覆國家政權罪」被告 ！ 學者：威嚇意味濃厚
    香港國安法實施1年 布林肯發聲明：北京破壞民主體制
    2021/07/17 07:31

    香港國安法實施1年 布林肯發聲明：北京破壞民主體制
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播