布林肯刪挺港人推文被抓包 不說「與港人站在一起」了

2021/09/17 19:40

〔編譯管淑平/綜合報導〕7名香港泛民主派區議員15日被當局指宣誓無效,立即喪失區議員資格。對此,美國國務卿布林肯原本在推特發文聲援香港民主,「我們與香港人民站在一起」,不過,《南華早報》今天(17日)指出,布林肯後來將這篇推文刪除,重新發一則措辭較溫和的版本,當中刪掉了與港人站在一起這句話。

南華早報17日報導,布林肯16日的推文內容原本是「北京應該讓所有香港人的聲音被聽見,中國取消區議員資格,只會削弱香港長期政治和社會穩定。我們與香港人民站在一起,並且持續支持他們的人權和基本自由。」國務院發言人普萊斯同日也發了相同的推文。

不過,這篇推文後來被刪掉,重新發一篇內容稍有不同的推文:「中國取消7名民主派區議員,削弱香港人民參與治理的能力。政府應該為他們所代表的人民服務,減少代表性,違反香港的基本法」。

《南早》指出,新版推文措辭較溫和,刪除了原始版本中「我們與香港人民站在一起」、以及直言呼籲北京讓所有港人聲音都被聽見。

布林肯刪推文被網友抓包,在他新版推文中留言貼出原始版本推文截圖,網友批評「軟弱」、質疑為何要刪除原本對香港反對派支持態度更明確的推文。南早指出,布林肯經常批評北京對香港民主派的所作所為,目前還不清楚他態度軟化的原因。

The PRC’s disqualification of seven pro-democracy district councilors undermines the ability of people in Hong Kong to participate in their governance. Governments should serve the people they represent. Decreasing representation goes against the spirit of Hong Kong’s Basic Law.