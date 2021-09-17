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    京都國際漫畫獎 台灣漫畫家「貳號」奪冠

    台灣漫畫家貳號，以「異人Harmony」作品在今年的「京都國際漫畫動畫獎」奪下漫畫優秀獎（冠軍）。（取自京都國際漫畫獎官網）

    台灣漫畫家貳號，以「異人Harmony」作品在今年的「京都國際漫畫動畫獎」奪下漫畫優秀獎（冠軍）。（取自京都國際漫畫獎官網）

    2021/09/17 17:34

    〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕台灣漫畫家貳號，以「異人Harmony」作品在今年的「京都國際漫畫動畫獎」奪下漫畫優秀獎（冠軍）。另插畫獎由台灣插畫家simiart以「奇幻京都之旅」作品入圍，CG動畫獎則由Amoon以「洄Aquamation」作品入圍，再次展現台灣多元的動漫創作軟實力。

    創辦於2012年「京都國際漫畫動畫獎」，是日本很重要的動漫獎項，目前已被視為漫畫家出道龍門，歷屆來台灣漫畫家已有多人在此奪獎，漫畫家Gene去年更獲頒大會大獎和插畫優秀獎，拿下雙料冠軍。

    本屆有來自日本、台灣、墨西哥、美國等97個國家地區的2632件作品報名參賽，是歷來報名最多的1次。

    以「異人Harmony」作品奪下本屆漫畫優秀獎的漫畫家貳號表示，十分榮幸獲頒本屆的漫畫優秀賞，能以自己喜歡的題材來編寫故事是他一直很想達到的目標。他也非常謝謝家人朋友的支持與協助，更感謝評審們的肯定，他表示，所有的點評都將謹記於心，並應用於未來的作品中，未來會持續努力地創作下去。

    貳號還表示，他目前在文策院平台CCC創作集連載的作品「早安您好來點正能量嗎」，也預定於本月23日上架。

    文化部駐日本台灣文化中心表示，近2年持續與文策院在日本積極合作推廣台灣漫畫，陸續辦理「台灣漫畫夜市展」及「謝謝日本彩稿展」暨「漫畫有聲音展」，積極在日本推廣台灣漫畫，廣受日本各界好評，並促成台灣漫畫在日本出版。另近期台灣文化中心獲東京都杉並區邀請，「台灣漫畫夜市展」將移展至該區於11月21日在杉並第四國小舉辦之台灣祭展出。

    漫畫家貳號奪得本屆京都國際漫畫獎，漫畫單元冠軍的作品「異人Harmony」。（漫畫家貳號提供）

    漫畫家貳號奪得本屆京都國際漫畫獎，漫畫單元冠軍的作品「異人Harmony」。（漫畫家貳號提供）

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