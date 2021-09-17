為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》俄五代匿蹤戰機納入國家軍武計畫 最快2025年量產

    俄羅斯蘇愷航空集團研發的最新五代匿蹤戰機「將軍」（Checkmate）7月亮相，成全球焦點。（歐新社）

    俄羅斯蘇愷航空集團研發的最新五代匿蹤戰機「將軍」（Checkmate）7月亮相，成全球焦點。（歐新社）

    2021/09/17 14:34

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯蘇愷航空集團研發的最新五代匿蹤戰機「將軍」（Checkmate）7月亮相，成全球焦點，俄羅斯副總理波瑞索夫（Yuri Borisov）昨日透露，俄羅斯軍方採購「Checkmate」戰機一事，可能會納入下一期的國家軍武計畫中，並預計最早2025年就可能進入量產階段。

    先前俄羅斯聯合航空製造公司（UAC）、俄羅斯技術國家集團（Rostec）皆表示，「Checkmate」戰機於2023年首度試飛，並在2026年開始量產，由於該機型造價不高，因此俄羅斯副總理波瑞索夫對外銷一事相當看好，他曾表示「預估可外銷300架」。

    根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，波瑞索夫昨日在秋明州（Tyumen）的石油天然氣論壇上表示，採購「Checkmate」戰機的規劃，可能會納入下一期，也就是2024年至2033年的國家軍武計畫中，並預計2025年至2026年，在各方需求下大規模生產。

    波瑞索夫也強調，若上述時程延遲，那可能在充滿美、中戰機的市場中，「Checkmate」就不會被外國客戶考慮，他對於「Checkmate」相當有自信，認為能夠快速地外銷以及低廉成本，可以佔據一定市場。

    先前俄羅斯工業貿易部長曼圖羅夫（Denis Manturov）曾表示，俄羅斯已經完整擬定了「Checkmate」的研發生產預算，完全不開放國外客戶投資、合作開發，國外客戶若有興趣，則可轉往投資雙座機型版本。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍武新知》俄將部署S-500防空系統 印度可能為首名客戶
    2021/09/17 12:43

    軍武新知》俄將部署S-500防空系統 印度可能為首名客戶
    軍武新知》號稱守到太空！俄羅斯宣布S-500防空系統測試完成
    2021/09/16 21:28

    軍武新知》號稱守到太空！俄羅斯宣布S-500防空系統測試完成

    大美術館成形 嚴格都審街道優美
    軍情動態》服役60年 俄羅斯T-62升級繼續用
    2021/09/14 16:33

    軍情動態》服役60年 俄羅斯T-62升級繼續用
    軍情動態》俄羅斯五代戰機將完全自主研發 雙座版本供外銷
    2021/09/04 16:04

    軍情動態》俄羅斯五代戰機將完全自主研發 雙座版本供外銷
    軍情動態》俄羅斯五代戰機原型機開始打造 用於靜態測試
    2021/08/12 10:56

    軍情動態》俄羅斯五代戰機原型機開始打造 用於靜態測試
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播