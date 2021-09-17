軍情動態》俄五代匿蹤戰機納入國家軍武計畫 最快2025年量產

俄羅斯蘇愷航空集團研發的最新五代匿蹤戰機「將軍」（Checkmate）7月亮相，成全球焦點。（歐新社）

2021/09/17 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯蘇愷航空集團研發的最新五代匿蹤戰機「將軍」（Checkmate）7月亮相，成全球焦點，俄羅斯副總理波瑞索夫（Yuri Borisov）昨日透露，俄羅斯軍方採購「Checkmate」戰機一事，可能會納入下一期的國家軍武計畫中，並預計最早2025年就可能進入量產階段。

先前俄羅斯聯合航空製造公司（UAC）、俄羅斯技術國家集團（Rostec）皆表示，「Checkmate」戰機於2023年首度試飛，並在2026年開始量產，由於該機型造價不高，因此俄羅斯副總理波瑞索夫對外銷一事相當看好，他曾表示「預估可外銷300架」。

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根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，波瑞索夫昨日在秋明州（Tyumen）的石油天然氣論壇上表示，採購「Checkmate」戰機的規劃，可能會納入下一期，也就是2024年至2033年的國家軍武計畫中，並預計2025年至2026年，在各方需求下大規模生產。

波瑞索夫也強調，若上述時程延遲，那可能在充滿美、中戰機的市場中，「Checkmate」就不會被外國客戶考慮，他對於「Checkmate」相當有自信，認為能夠快速地外銷以及低廉成本，可以佔據一定市場。

先前俄羅斯工業貿易部長曼圖羅夫（Denis Manturov）曾表示，俄羅斯已經完整擬定了「Checkmate」的研發生產預算，完全不開放國外客戶投資、合作開發，國外客戶若有興趣，則可轉往投資雙座機型版本。

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