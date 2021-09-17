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    軍情動態》澳洲有望擁核潛艇 美智庫：巡防距離能達台灣

    外媒引述CSBA分析報告指出，澳洲擁有核潛艇後，海軍巡邏能力將增強，最北距離能達台灣。（圖擷取自shashj推特）

    外媒引述CSBA分析報告指出，澳洲擁有核潛艇後，海軍巡邏能力將增強，最北距離能達台灣。（圖擷取自shashj推特）

    2021/09/17 13:56

    〔即時新聞／綜合報導〕美國、英國及澳洲宣布成立印太安全聯盟「AUKUS」後，澳洲將獲得英美核子動力技術，開發核子潛艦，有望讓其成為繼美國、英國、中國、法國、俄羅斯與印度後，第7個擁有核潛艇的國家，對此，外媒分析認為，此舉能擴展澳洲海軍巡邏能力，最北距離能達台灣。

    根據《紐約時報》報導，美國拜登政府挑戰中共太平洋領土的重要一步，就是宣布成立印太安全聯盟，並協助澳洲部署「核動力潛艇」，增加美國在西方區域的軍事強度，未來若計劃成功執行，澳州將開展例行巡邏，穿越中共宣稱擁有主權南海水域，最北距離能達台灣。

    報導分析，美國透過與澳洲強化夥伴關係，進而對中共施壓，恐引爆雙邊另一場衝突，因為兩國對「台灣議題」存有歧見，緊張情勢不斷升溫，中共片面聲稱台灣是其「自治島嶼」，而美國則「嚴重關切」中共武統台灣，為其留下了「軍事介入」的可能性。

    而軍媒《War Zone》則引述2013年發布於《美國智庫戰略與預算評估中心（CSBA）》的分析報告指出，從西澳首府伯斯（Perth）出發的核子動力潛艇，能在具有高度戰略意義的南海，停留長達77天的時間，然而一般先進的常規潛艇，續航力僅七分之一，只能在南海停留約11天的時間，就得返航。

    報導分析，核子動力潛艇能優化常規潛艇的任務成果，強化高生存能力的反艦、反潛、特種作戰，和遠程打擊與情報偵蒐的能力。攻擊艦上更能配置重型魚雷飛彈（Heavyweight Torpedo）、魚叉反艦飛彈（Harpoon anti-ship cruise missile），協助部署水雷（Naval Mine），甚至陸上潛在攻擊能力也有望提升。

    澳洲得到美國及英國技術支援，將擁有開發核子潛艦的能力，圖為洛杉磯級核動力攻擊潛艦（SSN 723）。（美聯社）

    澳洲得到美國及英國技術支援，將擁有開發核子潛艦的能力，圖為洛杉磯級核動力攻擊潛艦（SSN 723）。（美聯社）

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