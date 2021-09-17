噁！女子吃漢堡 竟咬到一根「腐爛人類手指」

貝尼特斯於連鎖速食「熱漢堡」餐廳用餐時，意外吃到一個漢堡，內藏一根「腐爛人類手指」。（圖擷取自臉書）

2021/09/17 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕玻利維亞一名女子近日前往連鎖漢堡餐廳用餐時，吃下漢堡感到肉質特殊且是長條狀，她吐出竟發現是一根「腐爛人類手指」，她嚇得向餐廳投訴，並於個人臉書公開意外吃下「人肉漢堡」的經歷，消息曝光後引起外界關注。據悉，當局已下令停止餐廳營業並罰款。

綜合外媒報導，貝尼特斯（Estefany Benitez）本月12日前往聖塔克魯茲市（Santa Cruz de la Sierra）連鎖速食餐廳用餐時，意外吃到一個「人肉漢堡」；她在個人臉書發文，表示「當咬下第一口漢堡，就吃到一根手指」，從照片可見，漢堡旁邊有一根腐爛的人類手指。

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餐廳當時表示會給予貝尼特斯補償，接著解釋「這些漢堡到達店面前就已準備好，過去餐廳從未發生這種事情」，甚至主動提出暫停營業，以讓貝尼特斯感到安心。

不料貝尼特斯發現，在她離開餐廳後，這間餐廳「當作什麼都沒發生，繼續服務顧客」，憤而上網公開這段驚悚「吃腐爛人類手指」的經歷。

事件曝光後，餐廳發言人指出，在準備漢堡肉過程中，有名員工不小心失去部分手指，導致這起意外事故；目前該店已被下令暫停營業，並面臨罰款處分。

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