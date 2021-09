姊姊和老公外遇 妹暴怒衝到「面試現場」狂毆嚇傻眾人

2021/09/17 11:06

〔即時新聞/綜合報導〕美國近日發生一起妹妹毆打胞姊事件,一名網友在社群分享一段影片,妹妹因發現姊姊與自己老公發生親密關係,不顧姊姊正在面試工作,氣得衝進面試現場一陣暴打,在場辦公室員工都看傻了。

綜合外媒報導,網友達拉斯(Dallas)本月11日在社群平台「推特」上傳一段影片聲稱,影片中的妹妹得知姊姊與自己的丈夫發生親密關係,氣到不顧姊姊正在面試新工作,衝去面試公司暴打姊姊一頓。

請繼續往下閱讀...

畫面可見,妹妹用力拉扯姊姊的頭髮,從椅子甩至地上,並不斷朝向姊姊臉部揮拳,場面激烈,讓一旁面試主管看傻,直至該辦公室其他員工出面制止,妹妹才收手離開現場。

網友看到影片後,紛紛表達不同想法,有人說「可以理解妹妹難過與生氣原因,但她自己老公也有問題」、「這名姊姊應該沒錄取這份工作吧」 、「無論什麼問題,訴諸暴力行為是不對的」、「暴力無法解決問題」。

Wife Crashes Her Sister’s Job Interview After Finding Out She Slept With Her Husband pic.twitter.com/2SzzFPu3kS