姊姊和老公外遇 妹暴怒衝到「面試現場」狂毆嚇傻眾人

妹妹因發現姊姊與自己老公發生親密關係，不顧姊姊正在面試工作，氣得衝進面試現場，並開始一陣暴打，在場辦公室員工都看傻了。（圖擷取自推特）

2021/09/17 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國近日發生一起妹妹毆打胞姊事件，一名網友在社群分享一段影片，妹妹因發現姊姊與自己老公發生親密關係，不顧姊姊正在面試工作，氣得衝進面試現場一陣暴打，在場辦公室員工都看傻了。

綜合外媒報導，網友達拉斯（Dallas）本月11日在社群平台「推特」上傳一段影片聲稱，影片中的妹妹得知姊姊與自己的丈夫發生親密關係，氣到不顧姊姊正在面試新工作，衝去面試公司暴打姊姊一頓。

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畫面可見，妹妹用力拉扯姊姊的頭髮，從椅子甩至地上，並不斷朝向姊姊臉部揮拳，場面激烈，讓一旁面試主管看傻，直至該辦公室其他員工出面制止，妹妹才收手離開現場。

網友看到影片後，紛紛表達不同想法，有人說「可以理解妹妹難過與生氣原因，但她自己老公也有問題」、「這名姊姊應該沒錄取這份工作吧」 、「無論什麼問題，訴諸暴力行為是不對的」、「暴力無法解決問題」。

Wife Crashes Her Sister’s Job Interview After Finding Out She Slept With Her Husband pic.twitter.com/2SzzFPu3kS — Dallas （@59dallas） September 11, 2021

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