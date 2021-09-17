無視中國抗議！美澳再宣布強化合作 美軍機將例行部署澳洲

美澳雙部長會議確立擴大軍事合作。（路透）

2021/09/17 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕繼昨日美英澳宣布成立印太安全聯盟「AUKUS」，且澳洲將共享美國核潛艦技術後，兩國當地時間週四再宣布擴大軍事合作，包括在澳洲例行部署所有類型的美軍軍機。

《路透》報導，在美澳外交、國防雙部長會議後，澳國防部長杜登（Peter Dutton）在聯合記者會上表示，兩國將大力強化軍事上的合作互動，並深化在印太地區的同盟活動，「通過在澳洲例行部署各種類型的美國軍機，擴展雙方在空域上的合作。」

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杜登說，「我們也會建立具永續性的混合後勤系統及維修補給能力，來支援我們的活動。」美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）提到，此次的會議確立了美國在「軍力部署倡議」的權限擴增至澳洲。

昨日宣布的印太安全聯盟中，美英澳將在未來一年半協商敲定潛艦細節，深化在網路、人工智慧、量子科技、海底防禦能力等領域的合作與強化資訊分享；該聯盟之下的首要行動為協助澳洲打造8艘新式核子動力、但不搭載核武的潛艦。

對此，中國外交部發言人趙立堅批評此聯盟是「小圈子」、「小集團」，嚴重破壞區域和平穩定、加劇軍備競賽、損害國際上禁止核子擴散的努力，把核子出口當成地緣政治博弈工具。

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