電玩紅衛兵！中國限遊再出招 推「舉報平台」抓年輕人偷玩

中國上個月發布《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》，限制未成年玩家遊戲時間，引發全球關注。（歐新社）

2021/09/17 06:24

首次上稿 00:04

更新時間 06:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國上個月發布《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》，限制未成年玩家遊戲時間，引發全球關注。隨後，中國「遊戲企業防沉迷落實舉報平台」16日也正式上線，讓民眾可以進行舉報任何違規情形。

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中國日前發布新政令，規定遊戲企業僅能在週五、週六、週日和法定假日的晚上8點到9點向未成年人提供1小時的服務，其他時間不得以任何形式向未成年人提供服務。政令一出，種種亂象接連出現，先是許多遊戲在指定時間被大量未成年人擠爆，另外也傳出有許多業者出租遊戲帳號，供未成年者遊玩。

對此，中媒報導，中國國家新聞出版署今日上線了「遊戲企業防沉迷落實情況舉報平台」。在該平台，民眾可以自行收集各個遊戲在落實防沉迷相關規定時的不合規情況，並進行舉報，以此貫徹落實有關「未成年防沉迷保護」。

報導指出，平台是公眾投訴受理渠道。主要功能是收集舉報主體提供的遊戲企業防沉迷措施落實情況，進一步嚴格管理、切實防止未成年人沉迷網路遊戲，該平台可達監督效果。涉及的遊戲防沉迷違規主要包括實名認證違規、遊戲時段時長違規、未成年人付費違規三大類型。據了解，民眾可自行觀察不合規情況，一旦發現相關企業違規情況，民眾可直接登錄並進行舉報。

中國「遊戲企業防沉迷落實舉報平台」16日正式上線，讓民眾可以進行舉報。（擷取自網路）

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