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    軍情動態》俄國新戰機20日亮相 傳美情報部門將其代稱為「尖叫者」

    俄國新戰機將在20日的莫斯科航展中亮相。（美聯社）

    俄國新戰機將在20日的莫斯科航展中亮相。（美聯社）

    2021/07/19 10:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯蘇愷航空集團（Sukhoi）最新研發的輕型戰機將在20日開幕的2021年莫斯科國際航空航天展覽會（MAKC-2021）中亮相，這架輕型戰機原型機近期則是被搶先捕捉到覆蓋黑布的樣貌，輪廓大致可見，國際專家已開始猜測這架輕型戰機的廬山真面目。美方情報消息人士透露，目前美國情報部門以「尖叫者」（Screamer）作為此架戰機的代稱。

    根據《Defence Blog》報導，這架新型戰機是蘇愷集團最新研發出的「輕型戰術戰機」，不同於俄羅斯當前最先進的Su-57戰機，這架新型戰機的體積較為纖細，同時也是一架單引擎戰機。

    這架新型戰機的樣貌早在去年就已經引起討論，當時俄羅斯副總理鮑里索夫（Yuri Borisov）辦公室的一張照片中，出現了一個未知型號的戰機模型，這架戰機的機鼻下方有一塊大型進氣口，樣貌與波音公司過去競標聯合打擊戰鬥機計劃時所設計的X-32概念機類似，機首樣貌可說是X-32與Su-57的混合體。

    報導中指出，這項進氣口的特殊設計，可能就是新型戰機被美國情報部門稱為「尖叫者」的原因。另外，這架新型戰機機身與美國F-35戰機有部分類似，同時也傳出在設計過程中融合了中國殲-31戰機的設計經驗。

    美國情報部門傳出將俄國新戰機代稱為「尖叫者」。（美聯社）

    美國情報部門傳出將俄國新戰機代稱為「尖叫者」。（美聯社）

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