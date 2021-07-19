第2劑疫苗副作用更明顯、更嚴重 專家告訴你why

不少人在施打第2劑疫苗時，出現的副作用反應更明顯或更嚴重，對此，加拿大專家解釋，由於體內的免疫系統與抗體產生的雙重作用，因此出現這樣的副作用反應「是很正常的」。（路透）

2021/07/19 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕世界各國民眾陸續開始接種武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫苗，卻有不少人在施打第2劑疫苗時，出現的副作用反應更明顯或更嚴重，對此，加拿大專家解釋，由於體內的免疫系統與抗體產生的雙重作用，因此出現這樣的副作用反應「是很正常的」。

根據環球新聞 報導，加拿大女子楊蓓佳表示，自己接種完第2劑疫苗的隔天，整個人幾乎全身痠痛，包含手臂痠痛、背部痠痛、頭痛等，感覺就像是宿醉般。她透露自己第1劑施打輝瑞，第2劑施打莫德納，但當時打完第1劑僅出現手臂酸痛等現象。

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報導指出，在加拿大有許多人像她一樣，施打第2劑後副作用更明顯，但專家表示「這是很正常的」。

加拿大渥太華大學神經免疫學、壓力和內分泌科學實驗室主任伊斯梅爾（Nafissa Ismail）表示，當第2次接觸到同1個病原體時，通常人體的免疫系統並不會產生劇烈反應，然而，武漢肺炎的疫苗的作用方式，卻有些微不同。

伊斯梅爾解釋，mRNA或病毒載體（Viral vector）疫苗，會指引細胞檢測出武漢肺炎的棘狀蛋白，此類疫苗並非像一般疫苗一樣，注射已弱化或死掉的病毒進入人體，因此當人體第1次接收到訊息時，人們的免疫系統還尚未製造出抗體。

伊斯梅爾說，但當人們接種第2劑疫苗時，會產生雙重作用，部分抗體已經準備就緒要上戰場，同時我們卻也要求免疫系統製造更多抗體，因此症狀往往會被放大。

對此，加拿大西安大略大學（Western University）免疫學家克富特（Steven Kerfoot）則認為，武漢肺炎第2劑疫苗副作用會更強的說法，尚未被證實，但根據他的親身經驗，他第1劑接種AZ疫苗，第2劑接種mRNA疫苗。克富特表示，混打疫苗可能會讓某些民眾產生更強烈的副作用，但若2劑都接種mRNA疫苗，將不會產生嚴重的副作用。

克富特說，民眾在接種第1劑疫苗幾個小時過後，甚至是幾天內，若出現輕微的不適感，是因為免疫系統開始對病毒感染感到懷疑，並做出反應抵抗。

克富特接著說，如果民眾感到疼痛、疲倦，那代表你的身體需要暫時休息，以便保存能量，如果是發燒那代表身體正在限制病毒的複製能力。

克富特解釋，這些副作用都可能發生於施打第1劑或第2劑後。不同之處在於，第2劑後體內會開始出現抗體等特定的檢測器，因此會出現更多副作用是合理的，因為額外的抗體檢測系統已經準備好，要更快、更強烈地做出反應。

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