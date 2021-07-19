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    英國病例激增仍解封 科學家批涉險進入未知境地

    英國每日染疫人數高達5萬人，科學家對解封存有嚴重疑慮；圖為倫敦國王十字車站月台12日人來人往，民眾一律戴口罩。（路透檔案照）

    英國每日染疫人數高達5萬人，科學家對解封存有嚴重疑慮；圖為倫敦國王十字車站月台12日人來人往，民眾一律戴口罩。（路透檔案照）

    2021/07/19 08:51

    〔中央社〕英國政府今天解除英格蘭日常在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫限制，廢除所有社交距離。科學家和在野各黨痛批說，這一步等於是危險跳進未知境地。

    法新社與英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，從格林威治時間18日23時（英國夏令時間19日00時）起，聚會和活動沒有人數限制，夜店可以重新營業，其他室內場合也可全容量經營，口罩佩戴令和居家上班的法律命令則予廢除。

    由於衛生大臣賈維德（Sajid Javid）染疫，正在自主隔離的首相強森（Boris Johnson）呼籲大眾保持謹慎，並敦促尚未接種疫苗者趕緊加入全英已完整接種疫苗的2/3成人行列。

    英國每日染疫人數高達5萬人，僅次印尼與巴西。儘管科學家對解封存有嚴重疑慮，擔心夏末恐增至單日20萬例，強森仍捍衛被部分媒體稱之為「自由日」的重啟之日。

    他透過影片訊息表示：「如果我們現在不解封，就要等到秋冬月份解封，屆時病毒會在寒冷氣候中占上風。」

    強森說，本週學校開始放暑假，提供了「珍貴的防火線」。

    「如果我們現在不解封，就得捫心自問，何時才要解封？所以這是對的時機，但我們得謹慎行事。」

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