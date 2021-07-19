解封遭質疑 英相：疫苗有效降低確診 此時不做何時才能

對於外界質疑政府決策「輕率」，英國首相強森（Boris Johnson）再度為取消限制辯護，指疫苗有效降低確診及住院數，並稱「如果現在不這樣做，何時才可以」。（資料照，法新社）

2021/07/19 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國英格蘭地區19日起全面解封，對於外界質疑政府決策「輕率」，英國首相強森（Boris Johnson）再度為取消限制辯護，指疫苗有效降低確診及住院數，並稱「如果現在不這樣做，何時才可以」。

英國疫苗接種雖已達到3分之2成人接種2劑疫苗的目標，但近期受變種病毒影響確診數仍居高不下，繼連續兩日新增確診超過5萬例後，英國過去一天再增逾4.8萬例，反對黨及專家都紛紛質疑，此時解封是否恰當。

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因與確診者有接觸而進行自我隔離的強森，則再度為取消限制辯護，他聲稱疫苗對於削弱確診與住院非常有效，也有效降低確診者與重症或死亡之間的聯繫，他坦言解封可能造成「更多的死亡病例」，但聲稱若不趁夏天及暑假重啟經濟，接下來又要推遲到秋冬季，屆時病毒將更有優勢。強森強調，如果我們現在不這樣做，我們必須問自己，我們什麼時候才能這樣做。所以現在是正確的時刻。

不過強森也提到，目前傳染力高的Delta變種病毒仍在肆虐，但強調確診數增加是可預測的，呼籲民眾仍應保持謹慎，並要尚未施打第2劑疫苗的民眾盡快接種。

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