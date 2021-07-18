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    泰國疫情升溫 將禁多數國內航班、擴大宵禁區域

    泰國疫情升溫，將會暫停大多數國內航班並擴大宵禁區域。圖為泰國民眾正在接種疫苗。（歐新社）

    泰國疫情升溫，將會暫停大多數國內航班並擴大宵禁區域。圖為泰國民眾正在接種疫苗。（歐新社）

    2021/07/18 23:46

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國已連續3日創下武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增確診人數新高，當局今（18）日宣布將在下週針對曼谷及其他染疫高風險地區實施更嚴格的封鎖。目前已預計會暫停大多數國內航班並擴大宵禁區域。

    《路透》報導，泰國民航局（CAAT）表示，往返曼谷及其他被政府列為染疫高風險地區的航班，將於21日起停飛。

    國家安全委員會秘書長納塔彭（Nattapon Nakpanich）則表示，將自20日起採取更嚴格的防疫限制，目的在於盡量使民眾待在家裡。但超市、銀行及醫院仍會開放。春武里府等3個地區也會自20日起開始實施宵禁。曼谷及另外9府因疫情嚴峻，早已開始實行宵禁等防疫限制。

    泰國公共衛生部疾病管制署署長歐帕斯（Opas Karnkawinpong）表示，正在努力獲得更多疫苗以對抗疫情，明日將會完成2000萬劑輝瑞疫苗的交易，且正在考慮再多訂購5000萬劑。

    泰國今日新增超過1萬例確診和101例死亡。目前累計總確診病例超過40萬，總死亡人數為3341人。泰國於6月開始推廣接種疫苗，主要是AZ疫苗及科興疫苗。迄今為止，泰國6600萬人口中，僅有5%的人完成2劑疫苗接種。

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