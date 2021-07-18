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    民怨！曼谷群眾帶「染血屍袋」抗議 痛斥防疫失當要總理下台

    示威群眾焚燒假屍袋，象徵因政府防疫不力，導致染疫慘死的確診遺體被火化。（路透）

    示威群眾焚燒假屍袋，象徵因政府防疫不力，導致染疫慘死的確診遺體被火化。（路透）

    2021/07/18 23:17

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期相當嚴峻，醫療資源匱乏，引爆民眾對政府防疫不力的不滿情緒。儘管當局已禁止集會，但今天（18日）還是有示威者聚集抗議，要求總統帕拉育下台；還有不少人攜帶染血屍袋道具走上街頭，呈現疫情失控的慘況。

    綜合外媒報導，泰國當局18日通報新增1萬1397例確診，連續3天刷新單日新增確診記錄，全國累計有超過40萬人染疫；另外週日新增101病歿。面對疫情升溫，泰國民眾對於政府的埋怨加劇，儘管泰國政府已禁止超過5人的集會，但週日曼谷還是有不少民眾上街頭示威抗議，要求帕拉育下台，為國內失控疫情負責。

    還有民眾攜帶噴濺紅漆、看起來像染血的假屍袋加入示威行列，焚燒屍袋象徵那些染疫死亡遭火化的可憐遺體，痛斥政府防疫不力，造成無辜人民壟罩在確診陰霾，甚至失去寶貴生命。

    今天曼谷的示威現場，當局警方部署至少2000名警力，並使用高壓水炮、橡膠子彈及催淚瓦斯以驅趕示威群眾，據悉有多人受傷；此外當局也以議情為由，宣布除了曼谷以外，春武里府、大城府、北柳府等地，晚間9點至凌晨4點實施宵禁。

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    18日曼谷有多名示威民眾攜帶噴濺紅漆的假屍袋上街頭抗議，要求帕拉育下台。（路透）

    18日曼谷有多名示威民眾攜帶噴濺紅漆的假屍袋上街頭抗議，要求帕拉育下台。（路透）

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