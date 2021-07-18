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    印度孟買暴雨土石流15死 恐有更多人遭活埋

    印度孟買郊區暴雨後發生土石流，至少已有15人死亡，可能還有更多人被埋在下面。印度土石流示意圖。（路透）

    印度孟買郊區暴雨後發生土石流，至少已有15人死亡，可能還有更多人被埋在下面。印度土石流示意圖。（路透）

    2021/07/18 14:36

    〔即時新聞／綜合報導〕印度孟買官員今（18日）表示，當地郊區暴雨後發生土石流，導致多棟房屋坍塌，至少已有15人死亡，可能還有更多人被埋在下面。

    據《路透》報導，救難人員在土石流現場徒手挖掘遺體，有4名傷者被救出後送往醫院治療。官員透露，事發地點位於山丘底部，大約有6間民宅倒塌。

    暴雨在孟買數個地區都造成災情，除了郊區的火車被迫停駛之外，還有不少地方都遭遇淹水，再加上目前處於季風吹襲期間，部份房屋都因此損毀。

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