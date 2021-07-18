印度孟買暴雨土石流15死 恐有更多人遭活埋
〔即時新聞／綜合報導〕印度孟買官員今（18日）表示，當地郊區暴雨後發生土石流，導致多棟房屋坍塌，至少已有15人死亡，可能還有更多人被埋在下面。
據《路透》報導，救難人員在土石流現場徒手挖掘遺體，有4名傷者被救出後送往醫院治療。官員透露，事發地點位於山丘底部，大約有6間民宅倒塌。
請繼續往下閱讀...
暴雨在孟買數個地區都造成災情，除了郊區的火車被迫停駛之外，還有不少地方都遭遇淹水，再加上目前處於季風吹襲期間，部份房屋都因此損毀。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
〔即時新聞／綜合報導〕印度孟買官員今（18日）表示，當地郊區暴雨後發生土石流，導致多棟房屋坍塌，至少已有15人死亡，可能還有更多人被埋在下面。
據《路透》報導，救難人員在土石流現場徒手挖掘遺體，有4名傷者被救出後送往醫院治療。官員透露，事發地點位於山丘底部，大約有6間民宅倒塌。
請繼續往下閱讀...
暴雨在孟買數個地區都造成災情，除了郊區的火車被迫停駛之外，還有不少地方都遭遇淹水，再加上目前處於季風吹襲期間，部份房屋都因此損毀。