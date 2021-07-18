軍情動態》俄羅斯將展出最新戰機 專家：中小型國家會很有興趣

俄羅斯將在週二展開的莫斯科航展中展示新型戰機，新型戰機目前仍用黑布包覆。（美聯社）

2021/07/18 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕2021年莫斯科國際航空航天展覽會（MAKC-2021）週二（20日）開幕，俄羅斯蘇愷航空集團（Sukhoi）日前宣布，將在莫斯科航展上展示最新研發的「輕型戰術戰機」。俄羅斯軍事專家認為，中小型國家將會對俄羅斯新型五代戰機感興趣，因為對這些國家來說，購買現有的Su-57戰機「不划算」。

根據俄羅斯《衛星通訊社》報導，俄羅斯世界武器貿易分析中心主任、軍事專家科羅特琴科指出，蘇愷航空集團這架「輕型戰術戰機」是一款多用途的第五代戰機，將憑藉著優異性能及價格優勢，成為美國F-35在海外市場的主要競爭者。

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至於機體價格，科羅特琴科坦言，現今早已不存在所謂「便宜戰機」，在性能及「CP值」方面，俄羅斯的產品很有競爭力，能夠滿足滿足東南亞、北非和中東以及拉丁美洲一些國家的需求，屆時這款新型戰機若開始對外銷售，將在國際軍武市場上與F-35展開競爭。

另有分析指出，俄羅斯的Su-57戰機的出口對象是針對國境廣大、預算較為充裕的國家，國土面積較小、預算緊繃的國家或許會比較需要這款即將亮相的輕型戰機，和Su-57戰機出口取向不會重疊。

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