歐洲學者：經濟不依賴中國 立陶宛挺直腰桿友台抗中

立陶宛首都維爾紐斯飄揚的國旗。（路透檔案照）

2021/07/17 23:52

〔編譯管淑平／綜合報導〕波羅的海國家立陶宛捐贈2萬劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID19）疫苗給台灣，並且將在台灣設立貿易代表辦公室。「南華早報」17日引述分析家看法，像立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞這3個波羅的海國家，不依賴與中國的貿易，意味著可能優先著重普世權利和自由：對立陶宛來說，儘管會引起北京憤怒，但是該國「沒什麼好損失的」。

報導指出，立陶宛政府捐疫苗給台灣、在台灣設辦事處，5月也退出北京領導的「中國—中東歐國家合作機制」（CEE，17+1），近日更呼籲該國的歐洲夥伴跟進退出該合作機制。對一個人口僅280萬人的國家來說，這種強硬立場似乎是華府號召歐洲盟友，對中國採取更強硬態度的跡象；然而，立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞這3個曾經在蘇聯統治下的國家，另有他們自己的理由，要與北京保持距離。

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其中一個就是在貿易、投資上對中國的依賴度低，以及提倡人權、支持自由的天然傾向。在歐洲國家中，這三國是接受中國外商直接投資最低的，以國內生產總值（GDP）來算，立陶宛佔中國外商直接投資比率僅2.1%，拉脫維亞、愛沙尼亞各為3.3%、3.6%。

丹麥智庫「丹麥國際問題研究所」（DIIS）外交政策與外交事務研究員拉森（Jessica Larsen）說，少了對中國進出口的依賴，賦予這些波羅的海小國「一些籌碼」，這三國因受俄羅斯壓迫的歷史，「為民主和人權發聲似乎是迫切的議題」。

羅馬尼亞亞太研究院（RISAP）副院長布琳札（Andrea Brinza）說，沒有這種依賴性，意味著北京不能用經濟手段懲罰立陶宛，「立陶宛政府沒什麼好損失的」。

拉脫維亞、愛沙尼亞過去也曾在西藏議題、華為問題，展現挺身對抗中國的能力。拉森說，中國與俄羅斯之間密切的軍事和經濟關係，也不受視俄羅斯為「主要敵人」的波羅的海國家歡迎，而且，由於「17+1」落實的「非常少」，這三國也愈加對中國的承諾幻滅。

北京已經揚言，會對立陶宛友台行動祭出「反制措施」。澳洲國立大學研究台灣問題的講師宋文笛說，任何對立陶宛的制裁行動，都將損及中國力圖打造「可愛」形象的努力，並且有引起整個歐盟反感之虞，「對一個較小國家採取的相當溫和措施反應過度，都會加速疏遠許多其他正在觀察此事的潛在朋友。」

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